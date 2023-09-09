Володин заявил о положительном влиянии санкций на виноделие в России

Доля отечественного вина в магазинах и ресторанах достигла 58,3% – Володин отметил, что это в 2,5 раза больше, чем до вступления в силу принятого в 2020 г. закона о развитии виноградарства и виноделия. Для России санкции стали «возможностью для развития, построения работы по-новому, выхода на результат и, конечно, обеспечения поставками на рынок качественного отечественного продукта», подчеркнул спикер Госдумы.