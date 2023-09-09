Володин заявил о положительном влиянии санкций на виноделие в России
Введение санкций положительно сказалось на российском виноделии, ограничения ударили бумерангом по экономике Евросоюза, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран. Через месяц результат «не заставил себя ждать»: по его словам, Франция и ЕС вынуждены выделить из бюджета 200 млн евро на уничтожение вин и вырубку виноградников, так как продукция стала невостребованной.
«Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор. Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза», – написал Володин.
В России же, считает председатель парламента, ситуация складывается противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно. По его данным, сбор винограда вырос в стране на 18%, производство вина – на 8%.
Доля отечественного вина в магазинах и ресторанах достигла 58,3% – Володин отметил, что это в 2,5 раза больше, чем до вступления в силу принятого в 2020 г. закона о развитии виноградарства и виноделия. Для России санкции стали «возможностью для развития, построения работы по-новому, выхода на результат и, конечно, обеспечения поставками на рынок качественного отечественного продукта», подчеркнул спикер Госдумы.
В конце июля правительство повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Как отмечал тогда Минэк, эта мера является ответной на действия в отношении России со стороны таких государств. Пошлины вступили в силу с 1 августа.
В июле Минэк сообщал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран. Импорт тихих вин из Чили за 2022 г. вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%, отмечало министерство. Также вырос спрос на южноафриканские вина. Сейчас в список недружественных стран входят 49 государств.