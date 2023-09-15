Набиуллина рассказала о замедлении темпов роста мировой экономики

В том же докладе Набиуллина заявила о росте российской экономики на 4,9% во II квартале. Такой рост обусловлен восстановлением после спада в 2022 г. Согласно прогнозу регулятора, темпы роста во втором полугодии 2023 г. будут умеренными. По итогам года экономика РФ может вырасти до 2,5%, а в 2024 г. – на 0,5-1,5%.