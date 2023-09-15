Набиуллина рассказала о замедлении темпов роста мировой экономики
Рост мировой экономики продолжает замедляться. Это будет ограничивать повышение цен на товары российского экспорта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России.
«Динамика физических объемов экспорта складывается ниже, чем мы предполагали в июле. С учетом фактических данных мы снизили прогноз экспорта», – добавила Набиуллина.
Учитывая решение ОПЕК+ по ограничению добычи, прогноз цен на нефть на 2023 и 2024 гг. немного повысился. Среднесрочный прогноз по нефти оставили без изменений. Также снизился прогноз по импорту: в Центробанке ожидают, что он подстроится к ослаблению рубля и более умеренным темпам роста внутреннего спроса. По словам главы Центробанка, счет текущих операций будет повышаться по сравнению с минимальными показателями III квартала 2023 г.
В том же докладе Набиуллина заявила о росте российской экономики на 4,9% во II квартале. Такой рост обусловлен восстановлением после спада в 2022 г. Согласно прогнозу регулятора, темпы роста во втором полугодии 2023 г. будут умеренными. По итогам года экономика РФ может вырасти до 2,5%, а в 2024 г. – на 0,5-1,5%.