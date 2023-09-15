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Экономика

Набиуллина рассказала о замедлении темпов роста мировой экономики

Ведомости

Рост мировой экономики продолжает замедляться. Это будет ограничивать повышение цен на товары российского экспорта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России.

«Динамика физических объемов экспорта складывается ниже, чем мы предполагали в июле. С учетом фактических данных мы снизили прогноз экспорта», – добавила Набиуллина.

Учитывая решение ОПЕК+ по ограничению добычи, прогноз цен на нефть на 2023 и 2024 гг. немного повысился. Среднесрочный прогноз по нефти оставили без изменений. Также снизился прогноз по импорту: в Центробанке ожидают, что он подстроится к ослаблению рубля и более умеренным темпам роста внутреннего спроса. По словам главы Центробанка, счет текущих операций будет повышаться по сравнению с минимальными показателями III квартала 2023 г.

В том же докладе Набиуллина заявила о росте российской экономики на 4,9% во II квартале. Такой рост обусловлен восстановлением после спада в 2022 г. Согласно прогнозу регулятора, темпы роста во втором полугодии 2023 г. будут умеренными. По итогам года экономика РФ может вырасти до 2,5%, а в 2024 г. – на 0,5-1,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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