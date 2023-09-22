Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизеля
Рынок топлива везде достаточно нестабильный, правительство приняло необходимые меры своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничении экспорта бензина и дизеля.
«Рынок топлива везде достаточно такой сейчас нестабильный. Ну и определенные проблемы были здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка, поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры», – сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что мера будет длиться «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке». На вопрос, были ли «социальные взрывы» после этого решения, пресс-секретарь ответил, что их не было и это «сильно гипертрофированные формулировки».
«Это обычная работа правительства – обеспечивать стабильного топливного рынка. Правительство выполняет свои функции», – заключил он.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабинета министров, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен.
Как заявлял замминистра энергетики России Павел Сорокин, ограничение на экспорт топлива введено бессрочно.