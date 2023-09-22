Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизеля

«Рынок топлива везде достаточно такой сейчас нестабильный. Ну и определенные проблемы были здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка, поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры», – сказал представитель Кремля.