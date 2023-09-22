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Экономика

Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизеля

Ведомости

Рынок топлива везде достаточно нестабильный, правительство приняло необходимые меры своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничении экспорта бензина и дизеля.

«Рынок топлива везде достаточно такой сейчас нестабильный. Ну и определенные проблемы были здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка, поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры», – сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что мера будет длиться «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке». На вопрос, были ли «социальные взрывы» после этого решения, пресс-секретарь ответил, что их не было и это «сильно гипертрофированные формулировки».

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«Это обычная работа правительства – обеспечивать стабильного топливного рынка. Правительство выполняет свои функции», – заключил он.

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабинета министров, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен.

Как заявлял замминистра энергетики России Павел Сорокин, ограничение на экспорт топлива введено бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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