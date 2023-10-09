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Экономика

В «Газпроме» предупредили о риске дефицита газа из-за бесконтрольного экспорта

Ведомости

На российском рынке может возникнуть дефицит газа в случае принятия законопроекта, разрешающего экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Об этом заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус.

По его мнению, правило позволит отдельным компаниям использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей. «По сути, у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний», – уточнил он на заседании комитета Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»).

Летом депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Таким способом, в частности, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».

Министр энергетики Николай Шульгинов на заседании в Думе заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ и внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли.

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Согласно действующему законодательству, правом на экспорт СПГ, в частности, обладает «Газпром» и его дочерние компании. В июне председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерена приобретать газ для сжижения у «Газпрома».

Михельсон до этого также отмечал, что у «Газпром экспорта», с которым «Новатэк» работает по агентскому договору, «есть проблемы с прохождением оплаты за поставки СПГ, что впоследствии становится нашей проблемой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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