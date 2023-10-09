В «Газпроме» предупредили о риске дефицита газа из-за бесконтрольного экспорта
На российском рынке может возникнуть дефицит газа в случае принятия законопроекта, разрешающего экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Об этом заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус.
По его мнению, правило позволит отдельным компаниям использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей. «По сути, у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний», – уточнил он на заседании комитета Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»).
Летом депутаты Госдумы внесли законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Таким способом, в частности, может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».
Министр энергетики Николай Шульгинов на заседании в Думе заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить либерализацию экспорта СПГ и внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли.
Согласно действующему законодательству, правом на экспорт СПГ, в частности, обладает «Газпром» и его дочерние компании. В июне председатель правления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что компания планирует использовать для нового проекта по производству СПГ мощностью 20,4 млн т в год в Мурманской области собственную ресурсную базу и не намерена приобретать газ для сжижения у «Газпрома».