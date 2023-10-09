В «Газпроме» предупредили о риске дефицита газа из-за бесконтрольного экспорта

По его мнению, правило позволит отдельным компаниям использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей. «По сути, у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний», – уточнил он на заседании комитета Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»).