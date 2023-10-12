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Экономика

«Аэрофлот» завершил спор с CDB Aviation о передаче прав на четыре самолета

Ведомости

ПАО «Аэрофлот» и ирландский лизингодатель CDB Aviation договорились о передаче прав на четыре самолета, предоставленных перевозчику в лизинг. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

CDB Aviation прекратил свои претензии к российской стороне как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом». Право собственности на самолеты перешло к ООО «Страховая компания НСК», которая выплатила сумму урегулирования.

«Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся претензий с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства», – говорится в сообщении.

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Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Россия», «Победа» и сам «Аэрофлот») в сентябре 2023 г. перевезла 4,6 млн пассажиров. Это на 4,7% больше по сравнению с сентябрем 2022 г. За девять месяцев пассажиропоток группы составил 35,8 млн человек, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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