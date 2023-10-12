«Аэрофлот» завершил спор с CDB Aviation о передаче прав на четыре самолета
CDB Aviation прекратил свои претензии к российской стороне как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с «Аэрофлотом». Право собственности на самолеты перешло к ООО «Страховая компания НСК», которая выплатила сумму урегулирования.
«Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся претензий с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства», – говорится в сообщении.
Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Россия», «Победа» и сам «Аэрофлот») в сентябре 2023 г. перевезла 4,6 млн пассажиров. Это на 4,7% больше по сравнению с сентябрем 2022 г. За девять месяцев пассажиропоток группы составил 35,8 млн человек, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.