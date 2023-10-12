Хуснуллин оценил рост строительства в России за январь-сентябрь в 9%

С начала года, продолжил Хуснуллин, ведено 79,7 млн кв. м жилья, причем ввод многоквартирных домов вырос на 5,5% год к году. За этот же период было выдано 1,45 млн ипотечных кредитов, что на 62% больше, чем в прошлом году.