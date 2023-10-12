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Экономика

Хуснуллин оценил рост строительства в России за январь-сентябрь в 9%

Ведомости

Объем строительных работ в России за первые девять месяцев вырос на 9% в годовом выражении, отрасль дает уверенный рост, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Подводя итоги девяти месяцев, могу сказать, что, несмотря на определенные сложности, в целом видим положительную динамику по развитию строительной отрасли. Объем работ вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года <...> Отрасль дает стабильный, уверенный рост», – приводит его слова пресс-служба правительства.

С начала года, продолжил Хуснуллин, ведено 79,7 млн кв. м жилья, причем ввод многоквартирных домов вырос на 5,5% год к году. За этот же период было выдано 1,45 млн ипотечных кредитов, что на 62% больше, чем в прошлом году.

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Градостроительный потенциал, по оценке вице-премьера, увеличился за этот период на 2,3% и составил 421 млн кв. м, а объем действующих разрешений на строительство вырос до 157,2 млн кв. м. Хуснуллин поблагодарил руководителей регионов, назвав «в целом отличной» работу всех субъектов РФ.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в свою очередь рассказал, что в январе-сентябре было запущено 33,6 млн кв. м новых проектов, что на 15% больше, чем год назад.

В конце сентября Хуснуллин предупреждал, что дефицит кадров в строительной отрасли России может составить 400 000 человек к 2030 г. В данный момент отечественному стройкомплексу не хватает около 50 000 человек, что, по его оценке, «не так много» на фоне 11 млн работающих сейчас строителей.

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