Россия и Республика Сербская планируют долгосрочный контракт по поставкам газа

28 сентября стало известно, что президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Россию на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным в период с 20 октября по 5 ноября. В эфире Радио и телевидения Республики Сербской Додик сказал, что президент России – лучший человек, которого он встречал в политике.