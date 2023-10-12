Россия и Республика Сербская планируют долгосрочный контракт по поставкам газа
Вице-премьер РФ Александр Новак и премьер-министр Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа и рост его объемов для нужд новой генерации. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Новак и Вишкович в ходе двусторонней встречи затронули вопросы сотрудничества в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ «Брод» с российским участием с перспективой расширения его мощностей.
По информации ТАСС, Новак сообщил, что поставки российского газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1-1,5 млрд куб. м. Сейчас республика получает около 30-40 млн куб. м в год. Вице-премьер добавил, что обе стороны заинтересованы в строительстве газопровода в Республику Сербскую.
28 сентября стало известно, что президент Республики Сербской Милорад Додик приедет в Россию на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным в период с 20 октября по 5 ноября. В эфире Радио и телевидения Республики Сербской Додик сказал, что президент России – лучший человек, которого он встречал в политике.