В Минфине допустили введение акциза на медицинский спирт
В 2024 г. акциз может быть распространен на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «РИА Новости».
«В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем – возможно», – сказал он. По оценке Минфина, при таком условии дополнительные поступления в бюджет составят от 15 млрд до 20 млрд руб.
Сазанов пояснил, что проблема состоит в проработке механизма субсидирования производителей лекарств и создании перечня таких препаратов. Из-за этого срок введения акциза зависит от того, как скоро власти найдут механизм, который позволил бы «избежать удорожания социально значимых медицинских препаратов».
Замминистра отметил, что инициатива решит проблему «теневого» рынка спирта, поскольку весь спирт будет облагаться акцизом, независимо от предназначения. «Ни у кого не будет никаких преференций, и, следовательно, будут практически минимизированы продажи безакцизного спирта», – добавил он.
С инициативой ввести акциз на весь производимый в России этиловый спирт в июле выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в 2022 г. при нуждах медицины в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн дал. По версии Матвиенко, из этих излишков было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.