В Минфине допустили введение акциза на медицинский спирт

С инициативой ввести акциз на весь производимый в России этиловый спирт в июле выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в 2022 г. при нуждах медицины в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн дал. По версии Матвиенко, из этих излишков было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.