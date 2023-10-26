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Экономика

В Минфине допустили введение акциза на медицинский спирт

Ведомости

В 2024 г. акциз может быть распространен на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «РИА Новости». 

«В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем – возможно», – сказал он. По оценке Минфина, при таком условии дополнительные поступления в бюджет составят от 15 млрд до 20 млрд руб.

Сазанов пояснил, что проблема состоит в проработке механизма субсидирования производителей лекарств и создании перечня таких препаратов. Из-за этого срок введения акциза зависит от того, как скоро власти найдут механизм, который позволил бы «избежать удорожания социально значимых медицинских препаратов».

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Замминистра отметил, что инициатива решит проблему «теневого» рынка спирта, поскольку весь спирт будет облагаться акцизом, независимо от предназначения. «Ни у кого не будет никаких преференций, и, следовательно, будут практически минимизированы продажи безакцизного спирта», – добавил он. 

С инициативой ввести акциз на весь производимый в России этиловый спирт в июле выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в 2022 г. при нуждах медицины в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн дал. По версии Матвиенко, из этих излишков было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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