В Венгрии заявили о доставке из России третьей партии ядерного топлива

В видеообращении на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сийярто заявил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем топливо переправили по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. Поставки топлива продолжатся в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM и «Росатомом».