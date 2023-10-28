В Венгрии заявили о доставке из России третьей партии ядерного топлива
Третья в 2023 г. партия ядерного топлива доставлена в Венгрию из России в обход территории Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Республики получила топливо от «Росатома» для АЭС в Пакше на берегу Дуная по маршруту через Болгарию и Румынию, в результате создан запас топлива на «достаточно долгий период», сказал министр.
В видеообращении на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сийярто заявил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем топливо переправили по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. Поставки топлива продолжатся в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM и «Росатомом».
Сийярто в обращении указал на высокое качество российского ядерного топлива и строгое соблюдение сроков поставок.
«И если я правильно понимаю, то другие страны Центральной Европы, несмотря на настойчивые уговоры Запада, также продолжают работать с российским поставщиком топлива», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что в области ядерной энергетики «нет места ни политике, ни геополитике, ни санкциям».
Сейчас на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.
Ранее издание Telex сообщило со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о планах республики перевести АЭС в городе Пакш на французское ядерное топливо вместо российского. В конце сентября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал сообщения о таких намерениях Венгрии провокационными слухами.