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Экономика

В Венгрии заявили о доставке из России третьей партии ядерного топлива

Ведомости

Третья в 2023 г. партия ядерного топлива доставлена в Венгрию из России в обход территории Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Республики получила топливо от «Росатома» для АЭС в Пакше на берегу Дуная по маршруту через Болгарию и Румынию, в результате создан запас топлива на «достаточно долгий период», сказал министр.

В видеообращении на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сийярто заявил, что поставка тепловыделяющих элементов осуществлялась на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем топливо переправили по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию. Поставки топлива продолжатся в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM и «Росатомом».

Сийярто в обращении указал на высокое качество российского ядерного топлива и строгое соблюдение сроков поставок.

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«И если я правильно понимаю, то другие страны Центральной Европы, несмотря на настойчивые уговоры Запада, также продолжают работать с российским поставщиком топлива», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что в области ядерной энергетики «нет места ни политике, ни геополитике, ни санкциям».

Сейчас на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России. После ввода в эксплуатацию новых двух блоков мощность станции возрастет с нынешних 2000 МВт до 4400 МВт.

Ранее издание Telex сообщило со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о планах республики перевести АЭС в городе Пакш на французское ядерное топливо вместо российского. В конце сентября генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал сообщения о таких намерениях Венгрии провокационными слухами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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