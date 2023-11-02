Росстат усовершенствует учет доходов и расходов населения
Росстат разместил на сайте госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения (этап 2023–2024 года)», следует из данных портала.
Стоимость контракта составляет 11,9 млн руб., сроки его исполнения – 30 января 2025 г. Целью проведения работы является «совершенствование методов формирования статистической информации, обеспечивающих расчеты денежных доходов, расходов и сбережений населения», говорится в материалах закупки.
Исследование призвано оценить необходимость совершенствования методов оценок доходов, расходов и сбережений населения по направлениям доходов от предпринимательской деятельности, финансовых операций за рубежом, расходов на недвижимость. Авторы исследования должны будут представить экономико-теоретическое обоснование самой основы учета финансового положения населения – балансового метода.
Как отмечает РБК, в сентябре 2022 г. Росстат уже заказывал НИР, в рамках которой авторы должны были разработать рекомендации по статистическому учету безналичных переводов, программ лояльности компаний, а также операций граждан на фондовом рынке. Однако эта работа не была выполнена в соответствии с требованиями ведомства, договор был расторгнут, заявили в Росстате.
Там добавили, что цели и задачи нового НИР остались прежними. «Одновременно больше внимания уделено вопросам взаимосвязи гармонизации используемых методик с порядком учета доходов, определяемого глобальными рамками системы национальных счетов», – отметили в ведомстве.