Росстат усовершенствует учет доходов и расходов населения

Как отмечает РБК, в сентябре 2022 г. Росстат уже заказывал НИР, в рамках которой авторы должны были разработать рекомендации по статистическому учету безналичных переводов, программ лояльности компаний, а также операций граждан на фондовом рынке. Однако эта работа не была выполнена в соответствии с требованиями ведомства, договор был расторгнут, заявили в Росстате.