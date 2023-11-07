Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с августа
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $83 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Марка торгуется ниже $83 за баррель впервые с 25 августа. К 18:23 мск стоимость январских фьючерсов на сорт Brent составила $82,89 за баррель (-2,68%). Минимального значения 7 ноября марка достигла в 18:01 мск – $82,6 за баррель. Однако уже к 18:19 мск стоимость Brent достигла $83 за баррель.
В то же время фьючерсы на сорт WTI на декабрь торгуются на уровне $78,6 за баррель (-2,68%). По состоянию на 18:01 мск стоимость WTI составляла $78,37 за баррель.
5 ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия до конца года продолжит сокращать поставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000 барр./сутки. В декабре для принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти будет проведен анализ рынка, добавил он.
С марта 2023 г. и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, а в сентябре – на 300 000 барр./сутки. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.
К добровольному сокращению добычи нефти присоединились еще восемь стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр./сутки.