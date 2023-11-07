Газета
Экономика

Цена нефти Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с августа

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $83 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Марка торгуется ниже $83 за баррель впервые с 25 августа. К 18:23 мск стоимость январских фьючерсов на сорт Brent составила $82,89 за баррель (-2,68%). Минимального значения 7 ноября марка достигла в 18:01 мск – $82,6 за баррель. Однако уже к 18:19 мск стоимость Brent достигла $83 за баррель. 

В то же время фьючерсы на сорт WTI на декабрь торгуются на уровне $78,6 за баррель (-2,68%). По состоянию на 18:01 мск стоимость WTI составляла $78,37 за баррель.

Цена нефти Brent превысила $87 за баррель на фоне нападения на Израиль

5 ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия до конца года продолжит сокращать поставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000 барр./сутки. В декабре для принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти будет проведен анализ рынка, добавил он.

С марта 2023 г. и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, а в сентябре – на 300 000 барр./сутки. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+. 

К добровольному сокращению добычи нефти присоединились еще восемь стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр./сутки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных