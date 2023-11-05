Новак: Россия продолжит сокращение поставок нефти на 300 000 баррелей в день
Россия до конца года продолжит сокращать поставки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000 баррелей в день, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его заявление о ситуации на нефтяном рынке приводит пресс-служба правительства РФ.
«Россия продолжит до конца декабря 2023 г. дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 г.», – сообщил Новак.
В декабре для принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти будет проведен анализ рынка, добавил он. Дополнительное добровольное сокращение поставок, как пояснил Новак, должно усилить меры, которые предпринимают страны ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г. Новак говорил тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти».
С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, в сентябре – на 300 000 барр. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.
К добровольному сокращению добычи нефти также присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер России Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.