Новак: потенциал РФ по нефтедобыче гораздо выше ожидаемого в 2023 году объема
Незначительное снижение нефтедобычи России в 2023 г. обусловлено взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+ для балансировки рынка. Потенциал добычи у страны гораздо выше, заявил курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
«В этом году добудем 527 (млн т нефти). Это сокращение на 8 млн т, незначительное, примерно 1,5%, связано только с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК+ для балансировки рынка. В принципе, потенциал у нас гораздо больше», – сказал он.
Вице-премьер при этом подчеркнул, что уход иностранных поставщиков не повлиял на нефтегазовый комплекс страны, поскольку Россия смогла снизить уровень импортозависимости за несколько лет с 60% до 30%.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г. Новак пояснял тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, в сентябре – на 300 000 барр. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.
К добровольному сокращению добычи нефти также присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер России Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.
12 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд до $18,8 млрд – рекордного показателя с июля прошлого года. Общий объем нефтеэкспорта увеличился на 460 000 барр./сутки после сокращения на 150 барр./сутки в августе и составил 7,6 млн барр./сутки.
Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр.