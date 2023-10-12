МЭА: Россия увеличила доходы в сентябре от экспорта нефти на $1,8 млрд
Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд до $18,8 млрд – рекордного показателя с июля прошлого года, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.
«Доходы России от экспорта нефти выросли на $1,8 млрд до $18,8 млрд в сентябре, что стало самым высоким показателем с июля 2022 г.», – говорится в материалах.
Общий объем нефтеэкспорта увеличился на 460 000 барр./сутки после сокращения на 150 барр./сутки в августе и составил 7,6 млн барр./сутки. Экспорт сырой нефти вырос на 250 000 барр./сутки. Средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 до $81,8/барр., а дисконт Urals к North Sea Dated (Brent) составил минимальные с марта 2022 г. $12,20/барр.
Мировая добыча нефти выросла на 270 000 барр./сутки в сентябре до 101,6 млн барр./сутки за счет роста добычи в Нигерии и Казахстане. Конфликт между Израилем и «Хамасом» не оказал прямого влияния на потоки нефти, подчеркнули в МЭА. По итогам года мировой спрос на нефть вырастет на 2,3 млн барр./сутки до 101,9 млн барр./сутки. В следующем году МЭА ожидает замедления роста спроса до 900 000 барр./сутки.
11 октября президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам. Мера направлена на повышение прозрачности и предсказуемости валютного рынка. В указе определен конкретный перечень из 43 экспортеров, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, которых коснутся эти меры. Для них на полгода вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке.
Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г. Новак пояснял тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, в сентябре – на 300 000 барр. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.