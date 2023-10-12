Новак ожидает рекордного спроса на нефть в мире по итогам 2023 года
В текущем году глобальный спрос на нефть может стать рекордным, увеличившись на 2,4 млн барр./сутки, заявил курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
«Мы наблюдаем рост спроса, в этом году он будет исторически рекордным, если не брать 2020 г. в момент восстановления. Мы ожидаем 2,4 млн барр./сутки роста спроса на нефть», – рассказал он (цитата по ТАСС).
В дальнейшем Новак также ожидает увеличения потребления нефти в мире, в 2030 г. показатель составит 116-118 млн барр./сутки. Это означает, по его оценке, что в текущих условиях важно обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами, в противном случае мир может столкнуться с дефицитом мощностей. Сейчас в странах ОПЕК+, которые сократили добычу, есть свободные мощности в объеме 4-5 млн барр./сутки, добавил вице-премьер.
Ранее в июне увеличение мирового спроса на нефть в 2023 г. на 2,4 млн барр./сутки прогнозировало и Международное энергетическое агентство. В июле Goldman Sachs также спрогнозировал рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86/барр.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки будет продлено до конца 2023 г. Новак пояснял тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Кроме того, в августе Россия решила снизить экспорт на 500 000 барр./сутки, в сентябре – на 300 000 барр. Это снижение не касается договоренностей в рамках сделки ОПЕК+.
К добровольному сокращению добычи нефти также присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер России Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.
Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену нефти Urals на ближайшие три года. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие три года, средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023–2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр.