ФАС проверит ценообразование на куриные яйца

По данным Росстата, с начала года цены на яйца выросли на 21,16%. За неделю с 31 октября по 7 ноября 2023 г. их стоимость увеличилась на 2,4%. Отмечалось, что в 47 субъектах РФ яйца подорожали на 0,1-3%, в 35 субъектах – на 3,1-7,5%. «Известия» пишут, что за последние недели цены на эту продукцию выросли в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской областях и других регионах.