ФАС проверит ценообразование на куриные яйца
ФАС России проведет анализ обоснованности цен на куриные яйца, работа по этому направлению уже ведется в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию», – говорится в сообщении.
В службе добавили, что направили запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении данных о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца каждую неделю.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что кабмин поручил ФАС и Минсельхозу провести анализ обоснованности повышения цен на куриные яйца и проработать возможность увеличения их импорта. Минпромторгу поручено провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.
По данным Росстата, с начала года цены на яйца выросли на 21,16%. За неделю с 31 октября по 7 ноября 2023 г. их стоимость увеличилась на 2,4%. Отмечалось, что в 47 субъектах РФ яйца подорожали на 0,1-3%, в 35 субъектах – на 3,1-7,5%. «Известия» пишут, что за последние недели цены на эту продукцию выросли в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской областях и других регионах.