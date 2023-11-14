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Экономика

ФАС проверит ценообразование на куриные яйца

Ведомости

ФАС России проведет анализ обоснованности цен на куриные яйца, работа по этому направлению уже ведется в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию», – говорится в сообщении. 

В службе добавили, что направили запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении данных о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца каждую неделю.

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Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что кабмин поручил ФАС и Минсельхозу провести анализ обоснованности повышения цен на куриные яйца и проработать возможность увеличения их импорта. Минпромторгу поручено провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

По данным Росстата, с начала года цены на яйца выросли на 21,16%. За неделю с 31 октября по 7 ноября 2023 г. их стоимость увеличилась на 2,4%. Отмечалось, что в 47 субъектах РФ яйца подорожали на 0,1-3%, в 35 субъектах – на 3,1-7,5%. «Известия» пишут, что за последние недели цены на эту продукцию выросли в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской областях и других регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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