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РБК: в РФ создадут комиссию по выдаче лицензий на изобретения в обход патента

Ведомости

В России будет создана комиссия, позволяющая использовать объекты зарубежной интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей, пишет РБК со ссылкой на распоряжение о создании такой подкомиссии.

«В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», – рассказали изданию в Минэкономразвития.

При этом патентообладатели, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлены о нем и получат соразмерную компенсацию, пишет РБК.

15 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором постановил кабмину создать соответствующую комиссию.

Как отмечает РБК, во главе подкомиссии будет министр экономического развития. В ее состав также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента.

Указывается, что новый орган будет принимать заявки на использование объектов интеллектуальной собственности от организаций, в которых государственные органы или граждане РФ прямо или косвенно владеют долей от 75%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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