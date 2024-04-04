РБК: в РФ создадут комиссию по выдаче лицензий на изобретения в обход патента
«В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», – рассказали изданию в Минэкономразвития.
При этом патентообладатели, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлены о нем и получат соразмерную компенсацию, пишет РБК.
15 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором постановил кабмину создать соответствующую комиссию.
Как отмечает РБК, во главе подкомиссии будет министр экономического развития. В ее состав также войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента.
Указывается, что новый орган будет принимать заявки на использование объектов интеллектуальной собственности от организаций, в которых государственные органы или граждане РФ прямо или косвенно владеют долей от 75%.