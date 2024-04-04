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Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы

Ведомости

Россия не переводит экономику на военные рельсы, при этом весь административный и финансовый ресурс сконцентрирован на развитии оборонных отраслей производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. У нас на данный момент времени достаточно сбалансировано, не отменяем никаких социальных гарантий работников, никаких. Мы их полностью соблюдаем и не полностью соблюдаем – даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение», – подчеркнул Путин.

19 марта председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что экономика Евросоюза должна быть переведена на военные рельсы для укрепления обороны Европы, поскольку она столкнулась с «самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны». Мишель призвал помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным фондам и снизить нормативные барьеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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