Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы
Россия не переводит экономику на военные рельсы, при этом весь административный и финансовый ресурс сконцентрирован на развитии оборонных отраслей производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. У нас на данный момент времени достаточно сбалансировано, не отменяем никаких социальных гарантий работников, никаких. Мы их полностью соблюдаем и не полностью соблюдаем – даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение», – подчеркнул Путин.
19 марта председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что экономика Евросоюза должна быть переведена на военные рельсы для укрепления обороны Европы, поскольку она столкнулась с «самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны». Мишель призвал помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным фондам и снизить нормативные барьеры.