Путин: Россия не переводит экономику на военные рельсы

«Мы не переводим экономику, тем не менее, на военные рельсы. У нас на данный момент времени достаточно сбалансировано, не отменяем никаких социальных гарантий работников, никаких. Мы их полностью соблюдаем и не полностью соблюдаем – даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение», – подчеркнул Путин.