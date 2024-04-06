США и Китай договорились обсудить экономические проблемы между странами
США и Китай договорились о проведении переговоров по экономическим проблемам, осложняющим отношения между двумя сторонами. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном.
«Я думаю, в Китае понимают, насколько мы обеспокоены последствиями их промышленной стратегии для Соединенных Штатов, возможностью наводнить наши рынки экспортной продукцией, которая затруднит конкурентоспособность американских фирм», – заявила Йеллен (цитата по Associated Press).
Министр отметила, что Вашингтон и Пекин будут проводить интенсивные обмены мнениями по вопросам сбалансированного роста внутренней и мировой экономики. Она добавила, что Вашингтон намерен использовать эту возможность, чтобы выступать за равные условия для американских рабочих и фирм.
Китайское агентство Xinhua сообщило, что стороны договорились обсудить ряд экономических и финансовых вопросов, в том числе сбалансированный экономический рост как в США, так и в КНР. При этом, как отмечает AP, изначально Xinhua передавало, что Пекин дал «полный ответ по вопросу производственных мощностей».
5 апреля Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая. Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах.
Визит американского министра проходил 5 и 6 апреля в Гуанчжоу, где Йеллен встретилась с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном. Далее Йеллен отправляется в Пекин.
Прошлая поездка Йеллен в КНР состоялась в июле 2023 г. Министр по итогам переговоров с с премьером Госсовета Ли Цяном, вице-премьером по экономике Хэ Лифэном и замглавы Народного банка КНР Пань Гуншэном назвала свой визит конструктивным и содержательным.