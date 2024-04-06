США и Китай договорились обсудить экономические проблемы между странами

Китайское агентство Xinhua сообщило, что стороны договорились обсудить ряд экономических и финансовых вопросов, в том числе сбалансированный экономический рост как в США, так и в КНР. При этом, как отмечает AP, изначально Xinhua передавало, что Пекин дал «полный ответ по вопросу производственных мощностей».