/ Экономика

США и Китай договорились обсудить экономические проблемы между странами

Ведомости

США и Китай договорились о проведении переговоров по экономическим проблемам, осложняющим отношения между двумя сторонами. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном.

«Я думаю, в Китае понимают, насколько мы обеспокоены последствиями их промышленной стратегии для Соединенных Штатов, возможностью наводнить наши рынки экспортной продукцией, которая затруднит конкурентоспособность американских фирм», – заявила Йеллен (цитата по Associated Press).

Министр отметила, что Вашингтон и Пекин будут проводить интенсивные обмены мнениями по вопросам сбалансированного роста внутренней и мировой экономики. Она добавила, что Вашингтон намерен использовать эту возможность, чтобы выступать за равные условия для американских рабочих и фирм.

Китайское агентство Xinhua сообщило, что стороны договорились обсудить ряд экономических и финансовых вопросов, в том числе сбалансированный экономический рост как в США, так и в КНР. При этом, как отмечает AP, изначально Xinhua передавало, что Пекин дал «полный ответ по вопросу производственных мощностей».

5 апреля Йеллен в ходе визита в КНР заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая. Она пояснила, что проблема избыточных мощностей не новая, но она обострилась, и США видят возникающие риски в новых секторах.

Визит американского министра проходил 5 и 6 апреля в Гуанчжоу, где Йеллен встретилась с вице-премьером госсовета КНР Хэ Лифэном. Далее Йеллен отправляется в Пекин.

Прошлая поездка Йеллен в КНР состоялась в июле 2023 г. Министр по итогам переговоров с с премьером Госсовета Ли Цяном, вице-премьером по экономике Хэ Лифэном и замглавы Народного банка КНР Пань Гуншэном назвала свой визит конструктивным и содержательным.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных