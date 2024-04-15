В России в пять раз выросло число внесудебных банкротств
В I квартале 2024 г. процедура внесудебного банкротства была начата в отношении 12 654 граждан. Этот показатель вырос в пять раз относительно аналогичного периода в 2023 г., говорится в статистическом релизе Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.».
Наибольший прирост зафиксирован в Еврейской автономной области (рост с 1 до 35 случаев), Саратовской области (с 3 до 104) и Дагестане (с 2 до 36).
Выросла также доля запущенных внесудебных банкротств, обратили внимание «Ведомости». В январе – марте 2023 г. она составляла 69%, за тот же период 2024 г. показатель увеличился до 92%. Более половины таких процедур инициировано пенсионерами. Отмечается, что с начала осуществления внесудебного банкротства в РФ (с сентября 2020 г.) запущено уже 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб., из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.
Число судебных процедур банкротства граждан увеличилось в I квартале этого года на 18% (до 89 805) относительно января – марта 2023 г.
В начале марта «Коммерсантъ» писал о росте на 60% количества юридических лиц – банкротов за первые два месяца 2024 г. По данным газеты, в январе и феврале 2024 г. банкротами были признаны 571 и 771 компания соответственно. Годом ранее таких юридических лиц было 364 и 478. Отмечалось, что до текущего года подобный высокий рост банкротств наблюдался в первом полугодии 2021 г.