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В России в пять раз выросло число внесудебных банкротств

Ведомости

В I квартале 2024 г. процедура внесудебного банкротства была начата в отношении 12 654 граждан. Этот показатель вырос в пять раз относительно аналогичного периода в 2023 г., говорится в статистическом релизе Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.». 

Наибольший прирост зафиксирован в Еврейской автономной области (рост с 1 до 35 случаев), Саратовской области (с 3 до 104) и Дагестане (с 2 до 36).

Выросла также доля запущенных внесудебных банкротств, обратили внимание «Ведомости». В январе – марте 2023 г. она составляла 69%, за тот же период 2024 г. показатель увеличился до 92%. Более половины таких процедур инициировано пенсионерами. Отмечается, что с начала осуществления внесудебного банкротства в РФ (с сентября 2020 г.) запущено уже 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб., из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.

Число судебных процедур банкротства граждан увеличилось в I квартале этого года на 18% (до 89 805) относительно января – марта 2023 г.

В начале марта «Коммерсантъ» писал о росте на 60% количества юридических лиц – банкротов за первые два месяца 2024 г. По данным газеты, в январе и феврале 2024 г. банкротами были признаны 571 и 771 компания соответственно. Годом ранее таких юридических лиц было 364 и 478. Отмечалось, что до текущего года подобный высокий рост банкротств наблюдался в первом полугодии 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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