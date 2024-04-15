В России в пять раз выросло число внесудебных банкротств

Выросла также доля запущенных внесудебных банкротств, обратили внимание «Ведомости». В январе – марте 2023 г. она составляла 69%, за тот же период 2024 г. показатель увеличился до 92%. Более половины таких процедур инициировано пенсионерами. Отмечается, что с начала осуществления внесудебного банкротства в РФ (с сентября 2020 г.) запущено уже 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб., из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.