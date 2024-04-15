Доля IT-отрасли в российском ВВП в прошлом году составила 1,96%

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Strategy Partners писали, что к 2030 г. объем IT-рынка России может вырасти более чем в два раза – до 7 трлн руб. Уточнялось, что рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., еще 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и программного обеспечения (ПО). Кроме того, доля отечественных разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% в 2023 г. до 90% в 2030 г.