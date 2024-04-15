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Доля IT-отрасли в российском ВВП в прошлом году составила 1,96%

Ведомости

Вклад IT-отрасли в ВВП России в 2023 г. составил 1,96% (+0,22 п. п. год к году). Об этом говорится в исследовании отрасли за 2019-2023 гг., подготовленном НИУ ВШЭ.

Отмечается, что относительно 2019 г. этот показатель вырос в 1,5 раза (1,3% в 2019 г.). В исследовании говорится, что IT-отрасль росла быстрее экономики в целом. 

Несмотря на резкое сокращение предложения импортных технологических решений, в 2022 г. отрасли удалось ​​нарастить численность персонала до 857 000 работников по итогам 2023 г. Средняя заработная плата в отрасли составляет 155 900 руб. (рост в 1,7 раза относительно 2019 г.). 

Объем реализации продуктов российских разработчиков увеличился с 2019 по 2023 г. в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб. В среднем показатель рос на 26% в год. В 4,4 раза с 2019 г. также увеличились инвестиции в основной капитал IT-компаний – до почти 500 млрд руб. в 2023 г.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков Strategy Partners писали, что к 2030 г. объем IT-рынка России может вырасти более чем в два раза – до 7 трлн руб. Уточнялось, что рынок оборудования достигнет 4,2 трлн руб., еще 2,8 трлн руб. будет приходиться на сегмент IT-услуг и программного обеспечения (ПО). Кроме того, доля отечественных разработчиков в различных сегментах увеличится с 50% в 2023 г. до 90% в 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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