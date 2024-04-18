/ Экономика

На Украине опасаются дефицита электроэнергии 18 апреля

Ведомости

На фоне похолодания в четверг на Украине возможен дефицит электроэнергии, сообщил генеральный директор входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК» компании Yasno Сергей Коваленко.

«Резкое похолодание по всей Украине. Есть высокий риск, что нам всем может не хватать генерации плюс импорта. Чтобы не доходить до пределов, предлагаю всем (и обществу, и бизнесу) экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. 14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Украинское ведомство тогда также рассказало об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате которых было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области. 

Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ТЭК. Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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