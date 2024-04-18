На Украине опасаются дефицита электроэнергии 18 апреля
На фоне похолодания в четверг на Украине возможен дефицит электроэнергии, сообщил генеральный директор входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК» компании Yasno Сергей Коваленко.
«Резкое похолодание по всей Украине. Есть высокий риск, что нам всем может не хватать генерации плюс импорта. Чтобы не доходить до пределов, предлагаю всем (и обществу, и бизнесу) экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).
В настоящее время поврежден ряд объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. 14 апреля Минэнерго Украины сообщило о возгорании на высоковольтных подстанциях в Одесской области. Украинское ведомство тогда также рассказало об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, в результате которых было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ТЭК. Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.