На Украине опасаются дефицита электроэнергии 18 апреля

«Резкое похолодание по всей Украине. Есть высокий риск, что нам всем может не хватать генерации плюс импорта. Чтобы не доходить до пределов, предлагаю всем (и обществу, и бизнесу) экономно использовать свет с 19:00 до 22:00, а стирать и пылесосить в другие часы», – написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).