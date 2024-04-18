ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на куриные яйца

В 2023 г. цены на куриные яйца, по данным Росстата, увеличились на 46,18%. Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января заявил, что повышение стоимости этой продукции вызвано ростом потребления и несвоевременной реакцией властей.