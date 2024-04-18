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ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на куриные яйца

Ведомости

Участникам рынка куриных яиц были направлены письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Возможный рост цен в службе связывают с предстоящим праздником Пасхи. «ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении.

ФАС рекомендовала производителям в случае снижения себестоимости продукции предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям.

В первом квартале 2024 г. на рынке куриных яиц наметилось снижение оптово-отпускных цен, отметили в ФАС. 

2 апреля антимонопольная служба начала проверку стоимости куриных яиц в крупнейших торговых сетях. Проверки проводились в ряде регионов в отношении «Перекрестка», «Магнита», «Дикси», «Пятерочки», «Ленты», «Метро», «Ашана» и др. 

Тогда в ФАС пояснили, что антиконкурентные соглашения могут привести к росту стоимости социально значимого товара. В частности, анализируются цены на куриные яйца.

В 2023 г. цены на куриные яйца, по данным Росстата, увеличились на 46,18%. Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января заявил, что повышение стоимости этой продукции вызвано ростом потребления и несвоевременной реакцией властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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