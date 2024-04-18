ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на куриные яйца
Участникам рынка куриных яиц были направлены письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Возможный рост цен в службе связывают с предстоящим праздником Пасхи. «ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении.
ФАС рекомендовала производителям в случае снижения себестоимости продукции предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям.
В первом квартале 2024 г. на рынке куриных яиц наметилось снижение оптово-отпускных цен, отметили в ФАС.
2 апреля антимонопольная служба начала проверку стоимости куриных яиц в крупнейших торговых сетях. Проверки проводились в ряде регионов в отношении «Перекрестка», «Магнита», «Дикси», «Пятерочки», «Ленты», «Метро», «Ашана» и др.
Тогда в ФАС пояснили, что антиконкурентные соглашения могут привести к росту стоимости социально значимого товара. В частности, анализируются цены на куриные яйца.
В 2023 г. цены на куриные яйца, по данным Росстата, увеличились на 46,18%. Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января заявил, что повышение стоимости этой продукции вызвано ростом потребления и несвоевременной реакцией властей.