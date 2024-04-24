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Правительство ФРГ улучшило прогноз роста ВВП в 2024 году с 0,2 до 0,3%

Ведомости

Правительство ФРГ улучшило прогноз роста ВВП республики в 2024 г. с 0,2 до 0,3%, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

«По мере того как год продолжается, мы видим признаки небольшого экономического подъема и того, что экономика постепенно выходит из слабой фазы», – привело издание комментарий министра экономики Германии Роберта Хабека.

Согласно прогнозам правительства, в 2025 г. валовой внутренний продукт вырастет на 1%. Также ожидается, что инфляция в ФРГ в 2024 г. снизится до 2,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,8%. В 2023 г. инфляция составила 5,9%. В декабре 2023 г. СМИ со ссылкой на Институт немецкой экономики в Кельне (IW) писали, что ВВП Германии в 2024 г. предположительно сократится на 0,5%.

Международный валютный фонд (МВФ) в январском прогнозе сообщал, что ожидает выхода из рецессии и возвращения к небольшому росту экономики Германии в 2024 г.

Прошлый год для экономики ФРГ завершился рецессией, ВВП сократился на 0,3%, о чем сообщило федеральное статистическое ведомства Германии (Destatis). В ведомстве заявили, что экономический рост страны замедлился в условиях продолжающегося кризиса. Уровень инфляции по итогам 2023 г. в Германии вырос на 5,9% относительно 2022 г. При этом показатель оказался ниже исторического максимума 2022 г. (+6,9%).

В феврале Bloomberg писал, что объем промышленного производства в Германии, крупнейшей экономике Европы, снижается с 2017 г., ее дни как промышленной сверхдержавы сочтены. Согласно данным агентства, структурный экономический кризис в ФРГ связан с ростом конкурентоспособности товаров из Китая и прекращением поставок российского газа в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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