Правительство ФРГ улучшило прогноз роста ВВП в 2024 году с 0,2 до 0,3%

Согласно прогнозам правительства, в 2025 г. валовой внутренний продукт вырастет на 1%. Также ожидается, что инфляция в ФРГ в 2024 г. снизится до 2,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,8%. В 2023 г. инфляция составила 5,9%. В декабре 2023 г. СМИ со ссылкой на Институт немецкой экономики в Кельне (IW) писали, что ВВП Германии в 2024 г. предположительно сократится на 0,5%.