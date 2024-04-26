ВШЭ: опыт Китая и Ирана может быть полезен РФ для выхода из лабиринта санкций

Кроме того, эксперты заявили, что в своем движении к выходу из «санкционного лабиринта» Россия может ориентироваться на опыт других крупных экономик, столкнувшихся с сопоставимым экономическим давлением. Так, согласно исследователям, РФ можно опереться на опыт Ирана и Китая.