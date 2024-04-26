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ВШЭ: опыт Китая и Ирана может быть полезен РФ для выхода из лабиринта санкций

Ведомости

Привлечение в российскую экономику новых иностранных инвестиций и диверсификация внешней торговли, подобно опыту Китая и Ирана, позволят РФ выйти из «лабиринта санкций», пишет РБК со ссылкой на доклад сотрудников Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.

Эксперты ВШЭ выделили еще несколько драйверов экономического развития в условиях санкций для РФ. Эти факторы: технологическое импортозамещение, рост малого и среднего бизнеса, развитие инновационного предпринимательства.

В докладе также указывается, что влияние санкций на макроэкономические показатели стран неоднородно. Так, эффект от санкций на рост ВВП среднесрочный, он ослабевает на длинной дистанции. «При этом санкции выступают триггером структурных изменений в странах-мишенях, причем не всегда негативных», – пишет издание.

Кроме того, эксперты заявили, что в своем движении к выходу из «санкционного лабиринта» Россия может ориентироваться на опыт других крупных экономик, столкнувшихся с сопоставимым экономическим давлением. Так, согласно исследователям, РФ можно опереться на опыт Ирана и Китая.

Иран находится под санкциями более 40 лет, страна зависит от экспорта углеводородов, как и РФ. Восточному государству удалось адаптироваться к экономическим ограничениям с помощью, в том числе, открытия новых направлений внешней торговли, мер господдержки.

Китай, в сою очередь, оказался под санкциями в 1989 г. после вооруженного подавления протестов на площади Тяньаньмэнь. Азиатская страна минимизировала негативные последствия санкций с помощью  открытия для иностранного капитала ранее закрытых отраслей, оформления портфельных иностранных инвестиций, снижения налоговой нагрузки на иностранные предприятия и создания новых особых экономических зон.

Накануне Минэкономразвития России подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). В ведомстве сообщали, что создание законопроекта мотивировано необходимостью привлекать в РФ высококвалифицированных специалистов и инвесторов, а также усилением «конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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