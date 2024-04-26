ВШЭ: опыт Китая и Ирана может быть полезен РФ для выхода из лабиринта санкций
Эксперты ВШЭ выделили еще несколько драйверов экономического развития в условиях санкций для РФ. Эти факторы: технологическое импортозамещение, рост малого и среднего бизнеса, развитие инновационного предпринимательства.
В докладе также указывается, что влияние санкций на макроэкономические показатели стран неоднородно. Так, эффект от санкций на рост ВВП среднесрочный, он ослабевает на длинной дистанции. «При этом санкции выступают триггером структурных изменений в странах-мишенях, причем не всегда негативных», – пишет издание.
Кроме того, эксперты заявили, что в своем движении к выходу из «санкционного лабиринта» Россия может ориентироваться на опыт других крупных экономик, столкнувшихся с сопоставимым экономическим давлением. Так, согласно исследователям, РФ можно опереться на опыт Ирана и Китая.
Иран находится под санкциями более 40 лет, страна зависит от экспорта углеводородов, как и РФ. Восточному государству удалось адаптироваться к экономическим ограничениям с помощью, в том числе, открытия новых направлений внешней торговли, мер господдержки.
Китай, в сою очередь, оказался под санкциями в 1989 г. после вооруженного подавления протестов на площади Тяньаньмэнь. Азиатская страна минимизировала негативные последствия санкций с помощью открытия для иностранного капитала ранее закрытых отраслей, оформления портфельных иностранных инвестиций, снижения налоговой нагрузки на иностранные предприятия и создания новых особых экономических зон.
Накануне Минэкономразвития России подготовило законопроект о комфортном визовом режиме для иностранных инвесторов и квалифицированных работников особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). В ведомстве сообщали, что создание законопроекта мотивировано необходимостью привлекать в РФ высококвалифицированных специалистов и инвесторов, а также усилением «конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами».