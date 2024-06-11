Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2024-2025 годах
Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024-2025 гг. в сторону повышения, следует из июньского прогноза организации.
Так, согласно Всемирному банку, ВВП РФ в 2024 г. вырастет на 2,9%, а в 2025 году – на 1,4%. В 2026 г. аналитики организации ожидают роста российской экономики на 1,1%. В апрельском прогнозе Всемирный банк прогнозировал рост экономики РФ в 2024 г. на 2,2%, в 2025 г. – на 1,1%.
«Хотя уверенный рост в конце 2023 г. и начале 2024 г., как ожидается, будет содействовать активности в течение 2024 г., ожидающееся ужесточение макропруденциальных мер и сокращение объемов предоставления льготной ипотеки сдержит спрос в частном секторе», – указано в докладе.
В нем также прогнозируется, что производство военной продукции продолжит поддерживать деловую активность в России. Кроме того, по данным Всемирного банка, торговые связи РФ с Китаем будут укрепляться.
23 апреля Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. При этом на 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает роста на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза.