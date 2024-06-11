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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2024-2025 годах

Ведомости

Всемирный банк (ВБ) скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024-2025 гг. в сторону повышения, следует из июньского прогноза организации.

Так, согласно Всемирному банку, ВВП РФ в 2024 г. вырастет на 2,9%, а в 2025 году – на 1,4%. В 2026 г. аналитики организации ожидают роста российской экономики на 1,1%. В апрельском прогнозе Всемирный банк прогнозировал рост экономики РФ в 2024 г. на 2,2%, в 2025 г. – на 1,1%.

«Хотя уверенный рост в конце 2023 г. и начале 2024 г., как ожидается, будет содействовать активности в течение 2024 г., ожидающееся ужесточение макропруденциальных мер и сокращение объемов предоставления льготной ипотеки сдержит спрос в частном секторе», – указано в докладе.

В нем также прогнозируется, что производство военной продукции продолжит поддерживать деловую активность в России. Кроме того, по данным Всемирного банка, торговые связи РФ с Китаем будут укрепляться.

23 апреля Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. При этом на 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает роста на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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