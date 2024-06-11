Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2024-2025 годах

23 апреля Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 г. с 2,3 до 2,8%. При этом на 2025 г. оценка осталась прежней – министерство ожидает роста на 2,3%. Также в ведомстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза.