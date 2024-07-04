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Заботкин оценил влияние санкций на укрепление рубля

Ведомости

Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями по ограничению импорта, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса, передает корреспондент «Ведомостей».

«Укрепление курса [рубля], которое мы наблюдаем в течение последних шести месяцев, во многом отражает жесткую денежно-кредитную политику, сдерживающую рост импорта и повышающую привлекательность рубля, и какое-то влияние оказывают санкционные ограничения по импорту», – сказал он.

12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под американские ограничения попала и Московская биржа. В связи с введением санкций биржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.

Партнер BKHK law firm Роман Хаминский говорил «Ведомостям», что торги долларом и евро на внебиржевом рынке менее выгодны, с большими спредами и менее прозрачным курсом. Он отмечал, что остается открытым вопрос возможности осуществления торгов другими валютами недружественных стран, например швейцарским франком, английским фунтом и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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