Заботкин оценил влияние санкций на укрепление рубля
Постепенное укрепление курса рубля связано с эффектами денежно-кредитной политики и санкциями по ограничению импорта, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса, передает корреспондент «Ведомостей».
«Укрепление курса [рубля], которое мы наблюдаем в течение последних шести месяцев, во многом отражает жесткую денежно-кредитную политику, сдерживающую рост импорта и повышающую привлекательность рубля, и какое-то влияние оказывают санкционные ограничения по импорту», – сказал он.
12 июня минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под американские ограничения попала и Московская биржа. В связи с введением санкций биржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня.
Партнер BKHK law firm Роман Хаминский говорил «Ведомостям», что торги долларом и евро на внебиржевом рынке менее выгодны, с большими спредами и менее прозрачным курсом. Он отмечал, что остается открытым вопрос возможности осуществления торгов другими валютами недружественных стран, например швейцарским франком, английским фунтом и др.