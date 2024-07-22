ФАС назвала отрасли-лидеры по количеству антиконкурентных соглашений

В январе пресс-служба ФАС сообщила, что в ведомство по итогам 2023 г. поступило 53 955 жалоб от участников системы государственных закупок. Их количество выросло по сравнению с 2022 г. на 14,3%. Обоснованными, в том числе частично, признаны 19 503 жалобы (42,5%).