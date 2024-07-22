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ФАС назвала отрасли-лидеры по количеству антиконкурентных соглашений

Ведомости

По итогам первого полугодия лидерами по количеству ограничивающих конкуренцию соглашений по-прежнему остаются отрасли строительства и дорожного хозяйства, а также поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«За первое полугодие 2024 г. нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Демография", "Образование"», – говорится в сообщении.

Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 887 закупок с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 64,2 млрд руб. Сговоры на торгах выявлены в 61 регионе.

Служба возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. Привлечено в качестве ответчиков 229 хозяйствующих субъектов и 65 заказчиков.

В январе пресс-служба ФАС сообщила, что в ведомство по итогам 2023 г. поступило 53 955 жалоб от участников системы государственных закупок. Их количество выросло по сравнению с 2022 г. на 14,3%. Обоснованными, в том числе частично, признаны 19 503 жалобы (42,5%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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