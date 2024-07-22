ФАС назвала отрасли-лидеры по количеству антиконкурентных соглашений
По итогам первого полугодия лидерами по количеству ограничивающих конкуренцию соглашений по-прежнему остаются отрасли строительства и дорожного хозяйства, а также поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«За первое полугодие 2024 г. нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Здравоохранение", "Демография", "Образование"», – говорится в сообщении.
Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 887 закупок с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 64,2 млрд руб. Сговоры на торгах выявлены в 61 регионе.
Служба возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. Привлечено в качестве ответчиков 229 хозяйствующих субъектов и 65 заказчиков.
В январе пресс-служба ФАС сообщила, что в ведомство по итогам 2023 г. поступило 53 955 жалоб от участников системы государственных закупок. Их количество выросло по сравнению с 2022 г. на 14,3%. Обоснованными, в том числе частично, признаны 19 503 жалобы (42,5%).