Исполнительную надпись хотят использовать для взыскания задолженностей за ЖКУ

По статистике, которую собрали депутаты, только в 2022 г. судами общей юрисдикции рассмотрено с вынесением решения по существу 25 млн дел. «Из них 10 340 143 – дела о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги», – сказано в записке. По сути, они предлагают заняться взысканием долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. Поправки вносятся в основы законодательства о нотариате и ряд других законов. Авторы ссылаются на то, что в 2023 г. нотариусы совершили более 1 млн исполнительных надписей. Инициативой предложено возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования (оно содержит в том числе сумму и срок для взыскания).