Исполнительную надпись хотят использовать для взыскания задолженностей за ЖКУ

Исполнительную надпись хотят использовать для взыскания задолженностей за ЖКУЭто снизит нагрузку на судебную систему и повысит платежную дисциплину, уверены авторы законопроекта
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия») внесет в нижнюю палату 22 июля законопроект, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом Пахомов сообщил «Ведомостям», предоставив текст инициативы и пояснительную записку к нему.
Авторы инициативы уверены, что она решит проблему неплатежей за ЖКУ, которая «всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ». Долги россиян за коммуналку по итогам I квартала 2023 г. составляли почти 900 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту, призванному повысить платежную дисциплину.
По статистике, которую собрали депутаты, только в 2022 г. судами общей юрисдикции рассмотрено с вынесением решения по существу 25 млн дел. «Из них 10 340 143 – дела о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги», – сказано в записке. По сути, они предлагают заняться взысканием долгов без суда, с помощью так называемой надписи нотариуса. Поправки вносятся в основы законодательства о нотариате и ряд других законов. Авторы ссылаются на то, что в 2023 г. нотариусы совершили более 1 млн исполнительных надписей. Инициативой предложено возложить обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи, уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования (оно содержит в том числе сумму и срок для взыскания).
Согласно тексту законопроекта, нотариус сможет совершить исполнительную надпись при условии, если должник, по данным ЕГРН, является собственником или пользователем квартиры, в которой возникла задолженность. Также он может предоставить доказательство, подтверждающее факт исполнения нарушенного обязательства.
Исполнительная надпись отвечает интересам взыскателя и в то же время защищает права должников, считает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. «Нотариус обязательно уведомляет должника о намерениях кредитора использовать исполнительную надпись, поэтому ни о каких внезапных списаниях средств здесь речи не идет. Далее у должника есть 14 дней для исполнения обязательств. Взыскание осуществляется только на основную часть долга с учетом процентов без выплаты штрафов и пени за просрочку», – пояснил он особенности процедуры.
Взыскание долгов после вступления в силу закона, защищающего персональные данные граждан в ЕГРН, стало затруднительным, заявил «Ведомостям» Пахомов. Кроме того, с 1 сентября к заявлению о вынесении судебного приказа необходимо будет прилагать документы, подтверждающие направление должнику копий заявления о вынесении такого приказа и приложений. «С учетом действующих норм фактически взыскание через приказное судопроизводство будет прекращено, поскольку достоверные сведения о собственнике получить будет невозможно», – опасается единоросс.
1,77
трлн руб. составил, по данным Росстата, объем просроченной задолженности потребителей (физических и юридических лиц) по оплате ЖКУ по итогам 2023 г.
«Сегодня, чтобы долг по ЖКХ признать таковым, его необходимо просудить, – говорит независимый эксперт Павел Склянчук. – Реализуется это через судебный приказ мировыми судьями, и это занимает около недели. Предлагается перенести эту процедуру [фиксации долга] на нотариусов. Гипотетически это будет дешевле для организаций ЖКХ (не требует уплаты судебных пошлин) и быстрее на пару дней, но уровень гарантий прав должников снизится. Судебное решение основано на проверке наличия факта долга, нотариусы, скорее всего, будут ставить исполнительную надпись за деньги, не вникая в суть дела».
Первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), соавтор законопроекта, считает, что такой метод может стать эффективным механизмом внесудебного взыскания задолженности. А Корсик отмечает, что возможность обратиться за исполнительной надписью сокращает издержки для взыскателя. Более того, по исполнительным надписям фиксируется низкий процент оспаривания, обратил внимание Корсик: «Очень важно, что у нотариусов есть полноценный доступ к данным ЕГРН, где содержатся все необходимые сведения о должнике. Современные цифровые инструменты нотариата позволяют решить долговой вопрос в том числе удаленно, получив исполнительную надпись онлайн, без личной явки к нотариусу».
Управляющим компаниям такая инициатива понравится. Вице-президент ассоциации «Новое качество» Олег Монахов сказал «Ведомостям», что опрос представителей УК показал: 80% из них считают, что механизм исполнительной надписи нотариуса упростит процесс взыскания и существенно сократит его срок.