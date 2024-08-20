Центробанк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50%
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции решил сохранить учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Учитывая замедленный эффект от ужесточения кредитно-денежной политики, комитет принял решение оставить ставку без изменений, но подтвердил, что по-прежнему внимательно следит за инфляционными рисками», – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что жесткая кредитная политика будет сохранена до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапозоном.
21 марта Центробанк Турции принял решение повысить ключевую ставку с 45% до 50%. Регулятор отмечал, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое снижение темпов базовой месячной инфляции. 25 апреля ЦБ Турции сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых.
По данным министерства казначейства и финансов Турции, по итогам 2023 г. внешний долг страны составил рекордные $500 млрд, или порядка 44,7% от ВВП.