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ФНС может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет исключить 27 европейских стран из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. Это следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Из реестра предлагается исключить страны, которые в одностороннем порядке заявили и прекратили автообмен страновыми отчетами с РФ. Среди них – Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Включить в перечень предлагается Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию и Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова. Странами было подписали соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 г.

Россия присоединилась к соглашению о страновых отчетах в 2016 г. Согласно правилу, материнская компания международной группы компаний должна направлять информацию о своих финансовых, налоговых и других показателях в налоговый орган своей страны. В ответ этот орган передает полученные данные налоговым службам стран, где расположены остальные участники группы.

В мае 2023 г. в ФНС сообщили, что обмен налоговой информацией между Россией и зарубежными странами затруднен. Начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет тогда рассказала, что часть дружественных России стран в рамках обмена информацией «на какой-то период замолчали».

Кадет допускала, что такое поведение стран может быть связано с опасениями вторичных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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