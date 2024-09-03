ФНС может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами
Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет исключить 27 европейских стран из перечня государств, с которыми осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. Это следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Из реестра предлагается исключить страны, которые в одностороннем порядке заявили и прекратили автообмен страновыми отчетами с РФ. Среди них – Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Включить в перечень предлагается Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию и Папуа Новую Гвинею, территории Монтсеррат и Фарерские острова. Странами было подписали соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 г.
Россия присоединилась к соглашению о страновых отчетах в 2016 г. Согласно правилу, материнская компания международной группы компаний должна направлять информацию о своих финансовых, налоговых и других показателях в налоговый орган своей страны. В ответ этот орган передает полученные данные налоговым службам стран, где расположены остальные участники группы.
В мае 2023 г. в ФНС сообщили, что обмен налоговой информацией между Россией и зарубежными странами затруднен. Начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет тогда рассказала, что часть дружественных России стран в рамках обмена информацией «на какой-то период замолчали».
Кадет допускала, что такое поведение стран может быть связано с опасениями вторичных санкций.