ФНС может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами

Россия присоединилась к соглашению о страновых отчетах в 2016 г. Согласно правилу, материнская компания международной группы компаний должна направлять информацию о своих финансовых, налоговых и других показателях в налоговый орган своей страны. В ответ этот орган передает полученные данные налоговым службам стран, где расположены остальные участники группы.