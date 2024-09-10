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Минпромторг предложил сделать бессрочным пилотный проект по tax-free

Ведомости

Минпромторг России предложил сделать бессрочным пилотный проект по компенсации иностранцам суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечено, что пилотный проект положительно повлиял на хозяйствующие субъекты розничной торговли.

«Таким образом, целесообразно продление пилотного проекта без срока окончания его действия», – говорится в документе.

Указано также, что продление пилотного проекта отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туриндустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов. Кроме этого, это позволит в целом продолжить развитие внутренней торговли.

Услуга tax-free действует в России с января 2018 г. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2017 г. Получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории РФ могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Минимальная стоимость покупки должна составлять 10 000 руб. Tax free не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.

В июне 2023 г. правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free. К ним добавились пункты в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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