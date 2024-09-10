Минпромторг предложил сделать бессрочным пилотный проект по tax-free

Услуга tax-free действует в России с января 2018 г. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2017 г. Получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории РФ могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Минимальная стоимость покупки должна составлять 10 000 руб. Tax free не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.