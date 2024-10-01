Товарооборот России и Белоруссии в январе – июле вырос почти до 2,4 трлн рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко на полях Евразийского экономического форума в Ереване. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
Мишустин указал, что правительства стран занимаются исполнением поручений и договоренностей лидеров России и Белоруссии, ускоряя работу по основным направления договора о Союзном государстве на ближайшие три года. Между странами укрепляется торгово-экономическое сотрудничество, в январе – июле 2024 г. товарооборот России и Белоруссии увеличился почти до 2,4 трлн руб. Укреплению технологического суверенитета Союзного государства способствуют 27 совместных проектов промышленной кооперации. Между странами также развиваются гуманитарные обмены.
Мишустин подчеркнул, что ключевой задачей Евразийской интеграции является обеспечение стабильного развития национальных экономик и роста благосостояния граждан, несмотря на растущее давление западных стран.
Страны Запада начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».
В августе Швейцария включила в санкционный список 27 граждан Белоруссии, в том числе руководителей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.