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Товарооборот России и Белоруссии в январе – июле вырос почти до 2,4 трлн рублей

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко на полях Евразийского экономического форума в Ереване. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Мишустин указал, что правительства стран занимаются исполнением поручений и договоренностей лидеров России и Белоруссии, ускоряя работу по основным направления договора о Союзном государстве на ближайшие три года. Между странами укрепляется торгово-экономическое сотрудничество, в январе – июле 2024 г. товарооборот России и Белоруссии увеличился почти до 2,4 трлн руб. Укреплению технологического суверенитета Союзного государства способствуют 27 совместных проектов промышленной кооперации. Между странами также развиваются гуманитарные обмены.

Мишустин подчеркнул, что ключевой задачей Евразийской интеграции является обеспечение стабильного развития национальных экономик и роста благосостояния граждан, несмотря на растущее давление западных стран.

Страны Запада начали вводить санкции против России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 29 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, аналогичный ограничениям, ранее введенным в отношении РФ. Отмечалось, что меры направлены на то, «чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками».

В августе Швейцария включила в санкционный список 27 граждан Белоруссии, в том числе руководителей главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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