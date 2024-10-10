РБК: власти увеличили минимальный дисконт для продажи иностранцами активов в РФ
Сделки дороже 50 млрд руб. должны быть одобрены президентом. Согласно решению комиссии, принятому на этой неделе, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с момента ее заключения, затем 5% – в течение года и еще 5% – в течение двух лет. Также изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при сделках. Ранее они должны были продаваться за 50% от цены, теперь скидка должна составлять минимум 60%.
В августе взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».