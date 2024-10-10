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РБК: власти увеличили минимальный дисконт для продажи иностранцами активов в РФ

Ведомости

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями увеличила с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости, сообщает РБК со ссылкой источники.

Сделки дороже 50 млрд руб. должны быть одобрены президентом. Согласно решению комиссии, принятому на этой неделе, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с момента ее заключения, затем 5% – в течение года и еще 5% – в течение двух лет. Также изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при сделках. Ранее они должны были продаваться за 50% от цены, теперь скидка должна составлять минимум 60%.

В августе взносы в федеральный бюджет от сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили планируемый показатель в 66 раз. К концу августа доходы федерального бюджета от таких взносов составили 139,34 млрд руб., что превысило план на весь текущий год. Для сравнения – за 2023 г. поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. Соответствующие взносы отображаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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