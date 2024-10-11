Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд
Внешний долг России на 1 октября этого года составил $293,4 млрд, следует из данных Центробанка. Показатель опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 г.
Размер внешнего долга с начала 2024 г. снизился на $24,5 млрд, или на 7,7%, отметили в регуляторе. Внешний долг 1 октября 2006 г. составлял $269,5 млрд.
Размер внешнего долга органов государственного управления составляет $30,9 млрд. Показатель ЦБ и банков находится на уровне $101,5 млрд. Размер внешнего долга других секторов в общей сложности составляет $160,9 млрд.
«Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – говорится в материалах Банка России.