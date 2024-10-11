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Внешний долг России впервые с 2006 года опустился ниже $300 млрд

Ведомости

Внешний долг России на 1 октября этого года составил $293,4 млрд, следует из данных Центробанка. Показатель опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 г.

Размер внешнего долга с начала 2024 г. снизился на $24,5 млрд, или на 7,7%, отметили в регуляторе. Внешний долг 1 октября 2006 г. составлял $269,5 млрд.

Размер внешнего долга органов государственного управления составляет $30,9 млрд. Показатель ЦБ и банков находится на уровне $101,5 млрд. Размер внешнего долга других секторов в общей сложности составляет $160,9 млрд.

«Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – говорится в материалах Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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