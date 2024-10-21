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Товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 16% за январь – август

Ведомости

За январь – август 2024 г. товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 16%, при этом доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с председателем кабинета министров республики Акылбеком Жапаровым.

«Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%, доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Ну и мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса», – сказал Мишустин.

Он добавил, что у России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и цифровых технологиях. Жапаров также отметил, что у двух стран есть обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества.

11 октября глава кабмина республики сообщал, что у России и Киргизии есть возможности увеличить ежегодный товарооборот до $5 млрд, несмотря на сложные процессы в мировой экономике. По его словам, с 2018 по 2022 г. торговля между странами выросла в 1,8 раза, достигнув рекордных $3,4 млрд по итогам прошлого года. Доля России в общем товарообороте Киргизии увеличилась до 27,4%, в том числе в экспорте – 44,1% и импорте – 23,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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