Товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 16% за январь – август
За январь – август 2024 г. товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 16%, при этом доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве с председателем кабинета министров республики Акылбеком Жапаровым.
«Хорошими темпами развивается наше торговое сотрудничество. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот вырос на 16%, доля рубля во взаиморасчетах достигла почти 90%. Ну и мы, конечно, хотели бы сохранить такую тенденцию, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса», – сказал Мишустин.
Он добавил, что у России и Киргизии большой потенциал для наращивания кооперации в финансовом секторе, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и цифровых технологиях. Жапаров также отметил, что у двух стран есть обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества.
11 октября глава кабмина республики сообщал, что у России и Киргизии есть возможности увеличить ежегодный товарооборот до $5 млрд, несмотря на сложные процессы в мировой экономике. По его словам, с 2018 по 2022 г. торговля между странами выросла в 1,8 раза, достигнув рекордных $3,4 млрд по итогам прошлого года. Доля России в общем товарообороте Киргизии увеличилась до 27,4%, в том числе в экспорте – 44,1% и импорте – 23,6%.