Товарооборот между РФ и Киргизией вырос на 16% за январь – август

11 октября глава кабмина республики сообщал, что у России и Киргизии есть возможности увеличить ежегодный товарооборот до $5 млрд, несмотря на сложные процессы в мировой экономике. По его словам, с 2018 по 2022 г. торговля между странами выросла в 1,8 раза, достигнув рекордных $3,4 млрд по итогам прошлого года. Доля России в общем товарообороте Киргизии увеличилась до 27,4%, в том числе в экспорте – 44,1% и импорте – 23,6%.