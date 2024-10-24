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В Минэке сообщили о признаках охлаждения российской экономики

Ведомости

Российская экономика в конце III и начале IV кварталов текущего года стала демонстрировать признаки охлаждения, но прогноз роста ВВП в 2024 г. на уровне 3,9% остается в силе. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

Охлаждение в основном связано с переориентацией торговли, 80% товарооборота идет в дружественные страны, уточнил министр. По его словам, в 2021 г. менее половины товарооборота было нацелено на дружественные государства, тогда как доля западных стран сейчас составляет 19%. 12 сентября РБК со ссылкой на прогноз Минэка сообщал, что переохлаждение экономики стало одним из ключевых факторов риска развития российской экономики в 2025 г.

По данным Минэкономразвития, перегрев, который наблюдается в российской экономике, сменится переохлаждением в 2025 г. Тогда инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю), отмечается в консервативном прогнозе. В начале сентября «Ведомости» писали, что Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно документу, инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3% вместо ожидаемых министерством в апреле 5,1%. Прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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