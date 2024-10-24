В Минэке сообщили о признаках охлаждения российской экономики

По данным Минэкономразвития, перегрев, который наблюдается в российской экономике, сменится переохлаждением в 2025 г. Тогда инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю), отмечается в консервативном прогнозе. В начале сентября «Ведомости» писали, что Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно документу, инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3% вместо ожидаемых министерством в апреле 5,1%. Прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.