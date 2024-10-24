В Минэке сообщили о признаках охлаждения российской экономики
Российская экономика в конце III и начале IV кварталов текущего года стала демонстрировать признаки охлаждения, но прогноз роста ВВП в 2024 г. на уровне 3,9% остается в силе. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
Охлаждение в основном связано с переориентацией торговли, 80% товарооборота идет в дружественные страны, уточнил министр. По его словам, в 2021 г. менее половины товарооборота было нацелено на дружественные государства, тогда как доля западных стран сейчас составляет 19%. 12 сентября РБК со ссылкой на прогноз Минэка сообщал, что переохлаждение экономики стало одним из ключевых факторов риска развития российской экономики в 2025 г.
По данным Минэкономразвития, перегрев, который наблюдается в российской экономике, сменится переохлаждением в 2025 г. Тогда инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю), отмечается в консервативном прогнозе. В начале сентября «Ведомости» писали, что Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно документу, инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3% вместо ожидаемых министерством в апреле 5,1%. Прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.