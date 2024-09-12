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Переохлаждение экономики стало частью консервативного прогноза Минэка

Ведомости

В консервативный вариант макроэкономического прогноза, разработанный Минэкономразвития до 2027 г., включены возможные неблагоприятные факторы, результатом комбинации которых может стать сценарий переохлаждения экономики в 2025 г. С проектом документа ознакомился РБК.

Среди таких факторов отмечены замедление мировой экономики, усиление санкций, снижение численности занятых в экономике в связи с негативными демографическими тенденциями, а также ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

По данным Минэкономразвития, перегрев, который наблюдается в российской экономике на сегодняшний день, сменится переохлаждением в 2025 г. Тогда инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю), отмечается в консервативном прогнозе.

«Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 гг. и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий», – указано в документе.

По словам главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, переохлаждением можно считать отрицательный разрыв выпуска. Имеется в виду отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов. Эксперт добавил, что сокращение темпов роста корпоративного кредитования и охлаждение на рынке труда станет предвестником переохлаждения.

Минэкономразвития традиционно разрабатывает базовый и консервативный экономические сценарии. Последний включает в себя различные внешние и внутренние вызовы.

В начале сентября «Ведомости» писали, что Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно документу, инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3% вместо ожидаемых министерством в апреле 5,1%. Прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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