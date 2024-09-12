Переохлаждение экономики стало частью консервативного прогноза Минэка
В консервативный вариант макроэкономического прогноза, разработанный Минэкономразвития до 2027 г., включены возможные неблагоприятные факторы, результатом комбинации которых может стать сценарий переохлаждения экономики в 2025 г. С проектом документа ознакомился РБК.
Среди таких факторов отмечены замедление мировой экономики, усиление санкций, снижение численности занятых в экономике в связи с негативными демографическими тенденциями, а также ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.
По данным Минэкономразвития, перегрев, который наблюдается в российской экономике на сегодняшний день, сменится переохлаждением в 2025 г. Тогда инфляция может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7% (декабрь к декабрю), отмечается в консервативном прогнозе.
«Это потребует реакции Банка России в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 гг. и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий», – указано в документе.
По словам главного экономиста группы ВТБ Родиона Латыпова, переохлаждением можно считать отрицательный разрыв выпуска. Имеется в виду отклонение совокупного спроса от потенциального уровня предложения с учетом имеющихся в экономике ресурсов. Эксперт добавил, что сокращение темпов роста корпоративного кредитования и охлаждение на рынке труда станет предвестником переохлаждения.
Минэкономразвития традиционно разрабатывает базовый и консервативный экономические сценарии. Последний включает в себя различные внешние и внутренние вызовы.
В начале сентября «Ведомости» писали, что Минэк внес в правительство прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Согласно документу, инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3% вместо ожидаемых министерством в апреле 5,1%. Прогноз по ВВП на 2024 г. улучшен до 3,9% по сравнению с 2,8% в апрельской версии документа. Номинальный объем ВВП в этом году скорректирован на 4,4 трлн руб. вверх – до 195,85 трлн руб.