Власти намерены побудить компании к переводам средств с депозитов в инвестиции
Неназванный федеральный чиновник рассказал изданию, что Минпромторг обратился к Центробанку с предложением изменить регулирование для банков в части привлечения средств от юрлиц. По его словам, ведомство просит регулятор придумать регулирование, которое сделает депозиты менее привлекательными по сравнению с инвестированием.
Стимулирование перетока денег с депозитов бизнеса в инвестиционную деятельность действительно обсуждается, уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы думаем, как сделать так, чтобы им выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим», – отметил Аксаков.
В октябре о повышении доходности по своим сберегательным продуктам объявили ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), «Абсолют банк», «ОТП банк», Дом.РФ, «Русский стандарт» и «Зенит». Новый виток повышения процентов по вкладам начался из-за решения ЦБ России повысить ключевую ставку до 21% годовых.
Совет директоров Банка России 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 – из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.