Власти намерены побудить компании к переводам средств с депозитов в инвестиции

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим», – отметил Аксаков.