Reuters: Трамп уже проигрывает торговую войну с Китаем в Южной Америке
Избранный президент США Дональд Трамп, планирующий увеличить тарифы на китайский импорт, уже проигрывает торговую войну с КНР в Южно-Американском регионе. Перу – второй крупнейший производитель меди в мире, страна собирается принять лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, посетит и откроет новый крупный китайский порт в стране, сообщает Reuters.
В частности, готовность Перу сотрудничать с КНР отражает более масштабную проблему для США в Южной Америке, где присутствие китайской стороны быстро возросло ввиду огромного спроса на основные экспортные товары региона: кукурузу, медь, сою, говядину и литий для аккумуляторов. Это сделало Пекин основным торговым партнером для Бразилии, Чили и Аргентины, что подорвало региональное политическое влияние Вашингтона. Эта тенденция усилилась в период первой администрации Трампа и в ходе президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.
Как отметили эксперты, Китай не может начать со строительства военных баз в регионе, потому что «это слишком чувствительно», поэтому китайская сторона начала с экономического сотрудничества, в том числе и с открытия заводов. «Маяком перемен» эксперты считают открытие морского порта в регионе при помощи КНР. Его строит китайская государственная компания Cosco Shipping, сам порт обещает сократить морские пути в Азию как для перуанских, так и для бразильских товаров. Контролируемый Китаем порт вызвал обеспокоенность у США по поводу региональной безопасности, но, что еще важнее, он придаст новый импульс развитию региональной торговой магистрали в Китай, пишет агентство.
10 ноября The Wall Street Journal сообщила, что Китай пытается привлечь американских партнеров в Европе и Азии. Трамп в ходе своей предвыборной программы обещал повысить ввозные пошлины на китайские товары. По информации издания, чтобы компенсировать потенциальный урон от намерений республиканца по китайской экономике, руководство страны рассматривает планы по снижению тарифов, введению послаблений для получения китайских виз, привлечению китайских инвестиций и другим стимулам для американских союзников в Европе и Азии.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%.