Reuters: Трамп уже проигрывает торговую войну с Китаем в Южной Америке

Как отметили эксперты, Китай не может начать со строительства военных баз в регионе, потому что «это слишком чувствительно», поэтому китайская сторона начала с экономического сотрудничества, в том числе и с открытия заводов. «Маяком перемен» эксперты считают открытие морского порта в регионе при помощи КНР. Его строит китайская государственная компания Cosco Shipping, сам порт обещает сократить морские пути в Азию как для перуанских, так и для бразильских товаров. Контролируемый Китаем порт вызвал обеспокоенность у США по поводу региональной безопасности, но, что еще важнее, он придаст новый импульс развитию региональной торговой магистрали в Китай, пишет агентство.