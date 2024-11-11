Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

7 октября крупные банки ввели комиссию для ипотеки для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости от суммы ипотеки. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов заявил, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень ЦБ.