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Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

За год доля таких кредитов выросла до 20%
Ведомости

Центробанк планирует ужесточить условия ипотечных кредитов. Регулятор намерен ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, следует из информационно-аналитического материала регулятора.

Согласно отчету, за год доля выдачи кредитов на срок выше обозначенного выросла с 10 до 20%. ЦБ также планирует после получения полномочий установить на III квартал 2025 г. значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом – менее 20%. В прошлом году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.

«В отсутствие инструмента МПЛ Банк России трижды повышал в 2023–2024 гг. МПН (макропруденциальные надбавки) по наиболее рискованной ипотеке. Наибольшие надбавки (для высоких ПДН и LTV – на запретительном уровне) были установлены для кредитов на приобретение строящегося жилья, чтобы учесть разницу в ценах на жилье между первичным и вторичным рынками», – отмечает регулятор.

На 1 сентября Росстат сообщал об уровне разрыва в рынках в 57%. Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования, пояснил регулятор. При введении МПЛ Банк России готов снизить макропруденциальные лимиты по ипотеке с «заградительного» уровня, сейчас они установлены на уровне 900%.

Также ЦБ отметил, что надбавки действуют неравномерно в зависимости от обеспеченности банка капиталом. МПЛ будут в равной степени оказывать влияние на все банки вне зависимости от запасов.

«На фоне макроэкономического кризиса, сопровождающегося падением ВВП и снижением реальных доходов населения, уровень дефолтности по текущему ипотечному портфелю, по нашим оценкам, резко возрастает, особенно по кредитам с ПДН и LTV более 80%», – прогнозирует регулятор.

Потери банков могут быть снижены за счет реализации залогов, но опыт стран, переживших ипотечный кризис, показывает, что это нереалистично: потенциальные покупатели недвижимости откладывают сделки, заключил регулятор.

7 октября крупные банки ввели комиссию для ипотеки для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости от суммы ипотеки. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов заявил, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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