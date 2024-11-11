Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

Центробанк планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 летЗа год доля таких кредитов выросла до 20%
Центробанк планирует ужесточить условия ипотечных кредитов. Регулятор намерен ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, следует из информационно-аналитического материала регулятора.
Согласно отчету, за год доля выдачи кредитов на срок выше обозначенного выросла с 10 до 20%. ЦБ также планирует после получения полномочий установить на III квартал 2025 г. значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом – менее 20%. В прошлом году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.
«В отсутствие инструмента МПЛ Банк России трижды повышал в 2023–2024 гг. МПН (макропруденциальные надбавки) по наиболее рискованной ипотеке. Наибольшие надбавки (для высоких ПДН и LTV – на запретительном уровне) были установлены для кредитов на приобретение строящегося жилья, чтобы учесть разницу в ценах на жилье между первичным и вторичным рынками», – отмечает регулятор.
На 1 сентября Росстат сообщал об уровне разрыва в рынках в 57%. Значения МПЛ будут установлены на таком уровне, чтобы не допустить ухудшения текущих стандартов кредитования, пояснил регулятор. При введении МПЛ Банк России готов снизить макропруденциальные лимиты по ипотеке с «заградительного» уровня, сейчас они установлены на уровне 900%.
Также ЦБ отметил, что надбавки действуют неравномерно в зависимости от обеспеченности банка капиталом. МПЛ будут в равной степени оказывать влияние на все банки вне зависимости от запасов.
«На фоне макроэкономического кризиса, сопровождающегося падением ВВП и снижением реальных доходов населения, уровень дефолтности по текущему ипотечному портфелю, по нашим оценкам, резко возрастает, особенно по кредитам с ПДН и LTV более 80%», – прогнозирует регулятор.
Потери банков могут быть снижены за счет реализации залогов, но опыт стран, переживших ипотечный кризис, показывает, что это нереалистично: потенциальные покупатели недвижимости откладывают сделки, заключил регулятор.
7 октября крупные банки ввели комиссию для ипотеки для покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости от суммы ипотеки. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов заявил, что для банков это вынужденная мера: если эти затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень ЦБ.