В Центробанке рост устойчивых компонентов инфляции назвали «нехорошим сигналом»
По его словам, есть товары, которые «ведут себя волатильно», а есть товары, которые меняются плавно в соответствии с трендами. Именно они считаются «устойчивой частью», по которой видно, что в октябре рост цен ускорился.
Кроме того, Тремасов отметил, что признаков замедления инфляции пока нет. «Рост цен продолжается весьма высокими темпами», – заключил советник.
При этом 8 ноября вице-премьер Александр Новак сообщал, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция с 9,2% снизилась до 8% по состоянию на 1 ноября.
По словам Новака, в июле инфляция была пиковой, а сейчас начала замедляться. «Будем смотреть дальше, как будет динамика», – заявил вице-премьер.