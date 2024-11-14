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В Центробанке рост устойчивых компонентов инфляции назвали «нехорошим сигналом»

Ведомости

В октябре 2024 г. отмечен рост устойчивых компонентов инфляции, что является «не очень хорошим сигналом». Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает Интерфакс.

По его словам, есть товары, которые «ведут себя волатильно», а есть товары, которые меняются плавно в соответствии с трендами. Именно они считаются «устойчивой частью», по которой видно, что в октябре рост цен ускорился.

Кроме того, Тремасов отметил, что признаков замедления инфляции пока нет. «Рост цен продолжается весьма высокими темпами», – заключил советник.

При этом 8 ноября вице-премьер Александр Новак сообщал, что после повышения ключевой ставки до 21% инфляция с 9,2% снизилась до 8% по состоянию на 1 ноября.

По словам Новака, в июле инфляция была пиковой, а сейчас начала замедляться. «Будем смотреть дальше, как будет динамика», – заявил вице-премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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