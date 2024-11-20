Недельная инфляция в России ускорилась до 0,37%
Инфляция с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% после 0,30% и 0,19% двумя неделями ранее, следует из данных Росстата. С начала ноября рост цен составил 0,79%, с начала года – 7,41%. По данным Минэка, на 18 ноября инфляция в годовом выражении составила 8,68%.
Темпы роста цен в сегменте продовольственных товаров составили 0,73%, а в сегменте непродовольственных товаров – 0,12%. Что касается регулируемых, туристических и бытовых услуг, то здесь темпы роста цен снизились до 0,25%, говорится в сообщении Минэка.
За указанный период, в частности, увеличилась стоимость таких продуктов, как сливочное масло (+1,4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,3%), подсолнечное масло (+1,2%), мороженая рыба (+1,1%), а также пастеризованное молоко, сметана и куриные яйца (+0,9%), сообщает Росстат. Плодоовощная продукция подорожала на 4,1%. В том числе выросли цены на огурцы (11,3%), помидоры (6,%), белокочанную капусту (4,7%), лук репчатый (4,4%), картофель (3,8%), свеклу (1,6%), морковь (1,3%), бананы (1,2%), яблоки (1%). Стоимость мясных и овощных консервов для детского питания, а также гречневой крупы снизилась на 0,2%.
В категории медикаментов на 0,6% выросли цены на поливитамины и на 0,1% – на левомеколь. Подешевели валидол (0,7%), корвалол (0,6%), комбинированные анальгетики (0,3%) и ренгалин (0,1%). Детские подгузники подорожали на 0,4%, пеленки для новорожденных, гигиенические прокладки и зубные щетки – на 0,2%. Майки и мужские футболки подорожали на 0,4%, телевизоры – на 0,3%, легковые иномарки, сигареты с фильтром, мужские носки и женские колготки – на 0,2%. На 0,5% снизились цены на электропылесосы и на 0,3% – на детские кроссовки. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,5%, а бензина – на 0,3%.
Проживание в хостелах стало дороже на 0,4%, цены на путевки в дома отдыха и пансионаты поднялись на 0,3%. При этом стоимость путевок в санатории и проживание в гостиницах и мотелях упали на 0,2%.
Как сообщает Минэкономразвития, основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары. Прежде всего речь идет о плодоовощной (рост цен вызван ограниченным предложением из-за майских заморозков) и молочной продукции.
«Для сдерживания роста цен на продукты в 2024 г. были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 г. Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по ЕЭК будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз», – отметили в министерстве.
В ведомстве также добавили, что на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.
На мировых рынках продовольствия цены выросли на 0,9%, следует из данных Министерства экономического развития. В ноябре продовольственные товары подешевели на 3,9% в годовом исчислении. Увеличились котировки пшеницы во Франции (+1,5%), белого сахара (+5,9%), сахара-сырца (+4%) и говядины (+2,4%). Стоимость соевых бобов выросла на 0,6%. Цены на соевое масло снизились на 1,6%. Снижение котировок на пшеницу в США составило 0,9%, а на свинину – 2,8%. Стоимость кукурузы и пальмового масла стабилизировалась.
На мировом рынке удобрений снижение цен составило 0,9% в связи с удешевлением азотных удобрений на 1,9%. В ноябре стоимость удобрений выросла на 2,1% в годовом исчислении. На мировом рынке черных металлов цены упали на 1,1% – по данным Минэка, это связано с сокращением на 1,5% стоимости железной руды, а также металлолома (-0,7%), арматуры (-1,1%) и металлопроката (-0,9%). Цены на черные металлы в ноябре снизились на 7,1% год к году. Что касается цветных металлов, то котировки варьировались в диапазоне от -1,6% до +1,8%. Цены на медь и никель снизились на 0,6% и 1,6% соответственно. Алюминий подорожал на 1,8%. Цены на цветные металлы в ноябре в годовом выражении увеличились на 7,7%.