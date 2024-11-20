Недельная инфляция в России ускорилась до 0,37%

На мировом рынке удобрений снижение цен составило 0,9% в связи с удешевлением азотных удобрений на 1,9%. В ноябре стоимость удобрений выросла на 2,1% в годовом исчислении. На мировом рынке черных металлов цены упали на 1,1% – по данным Минэка, это связано с сокращением на 1,5% стоимости железной руды, а также металлолома (-0,7%), арматуры (-1,1%) и металлопроката (-0,9%). Цены на черные металлы в ноябре снизились на 7,1% год к году. Что касается цветных металлов, то котировки варьировались в диапазоне от -1,6% до +1,8%. Цены на медь и никель снизились на 0,6% и 1,6% соответственно. Алюминий подорожал на 1,8%. Цены на цветные металлы в ноябре в годовом выражении увеличились на 7,7%.