Бюджет России за январь – ноябрь исполнен с дефицитом 389 млрд рублей
По итогам января – ноября федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 389 млрд руб., что на 359 млрд руб. меньше, чем в аналогичный период 2023 г. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП. Об этом говорится в отчете Минфина РФ.
По предварительной оценке, объем расходов бюджета по итогам января – ноября составил 33,04 трлн руб., что выше уровня показателя аналогичного периода предыдущего года на 23,7%.
Объем доходов федерального бюджета за первые 11 месяцев составил 32,65 трлн руб. Из них ненефтегазовые доходы – 22,309 трлн руб., нефтегазовые доходы – 10,341 трлн руб.
По итогам 2023 г. дефицит федерального бюджета превысил 3,2 трлн руб. Расходы составили чуть более 32,3 трлн руб., а доходы – 29,1 трлн руб. В сообщении министерства говорилось, что расходы бюджета страны оказались на 4% выше показателей за 2022 г. В то же время объемы доходов в 2023 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 4,7%. В процентах к ВВП дефицит бюджета сократился до 1,9% – по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 г.