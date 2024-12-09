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Бюджет России за январь – ноябрь исполнен с дефицитом 389 млрд рублей

Ведомости

По итогам января – ноября федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 389 млрд руб., что на 359 млрд руб. меньше, чем в аналогичный период 2023 г. По итогам года размер дефицита ожидается на уровне 1,7% ВВП. Об этом говорится в отчете Минфина РФ.

По предварительной оценке, объем расходов бюджета по итогам января – ноября составил 33,04 трлн руб., что выше уровня показателя аналогичного периода предыдущего года на 23,7%.

Объем доходов федерального бюджета за первые 11 месяцев составил 32,65 трлн руб. Из них ненефтегазовые доходы – 22,309 трлн руб., нефтегазовые доходы – 10,341 трлн руб.

По итогам 2023 г. дефицит федерального бюджета превысил 3,2 трлн руб. Расходы составили чуть более 32,3 трлн руб., а доходы – 29,1 трлн руб. В сообщении министерства говорилось, что расходы бюджета страны оказались на 4% выше показателей за 2022 г. В то же время объемы доходов в 2023 г. выросли по сравнению с прошлым годом на 4,7%. В процентах к ВВП дефицит бюджета сократился до 1,9% – по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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