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Reuters: Китай ожидает рекордный дефицит бюджета в 4% ВВП в 2025 году

Ведомости

Дефицит бюджета КНР может составить 4% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Китайские власти на прошлой неделе согласовали увеличить дефицит бюджета до 4% ВВП в следующем году. Агентство отмечает, что это является самым высоким показателем за всю историю. Целевой показатель экономического роста сохранен на уровне около 5%.

В этом году дефицит бюджета прогнозировался на уровне 3% ВВП. Увеличение показателя на 1 п. п. будет означать рост расходов примерно на 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд по состоянию на 17 декабря 2024 г.). По словам собеседников агентства, повышение бюджетных расходов планируется профинансировать за счет размещения особых облигаций, сказали источники.

«Ведомости» со ссылкой на доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе в августе 2023 г. писали, что власти КНР начали реализовывать ряд бюджетных мер стимулирования экономики. В своем выступлении Чжэн отмечал, что фундамент для устойчивого восстановления нельзя считать прочным, а внешняя среда «становится все более сложной и полна неопределенностей». В частности, внутренний спрос по-прежнему остается ниже желаемого, некоторые предприятия испытывают трудности в работе.

Как говорил ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков, продолжение снижения темпов экономического роста может помешать КНР стать первой экономикой мира и поэтому Пекину необходимы именно опережающие темпы развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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