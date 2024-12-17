Reuters: Китай ожидает рекордный дефицит бюджета в 4% ВВП в 2025 году
Дефицит бюджета КНР может составить 4% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Китайские власти на прошлой неделе согласовали увеличить дефицит бюджета до 4% ВВП в следующем году. Агентство отмечает, что это является самым высоким показателем за всю историю. Целевой показатель экономического роста сохранен на уровне около 5%.
В этом году дефицит бюджета прогнозировался на уровне 3% ВВП. Увеличение показателя на 1 п. п. будет означать рост расходов примерно на 1,3 трлн юаней ($179,4 млрд по состоянию на 17 декабря 2024 г.). По словам собеседников агентства, повышение бюджетных расходов планируется профинансировать за счет размещения особых облигаций, сказали источники.
«Ведомости» со ссылкой на доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе в августе 2023 г. писали, что власти КНР начали реализовывать ряд бюджетных мер стимулирования экономики. В своем выступлении Чжэн отмечал, что фундамент для устойчивого восстановления нельзя считать прочным, а внешняя среда «становится все более сложной и полна неопределенностей». В частности, внутренний спрос по-прежнему остается ниже желаемого, некоторые предприятия испытывают трудности в работе.
Как говорил ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков, продолжение снижения темпов экономического роста может помешать КНР стать первой экономикой мира и поэтому Пекину необходимы именно опережающие темпы развития.