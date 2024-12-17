Reuters: Китай ожидает рекордный дефицит бюджета в 4% ВВП в 2025 году

«Ведомости» со ссылкой на доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе в августе 2023 г. писали, что власти КНР начали реализовывать ряд бюджетных мер стимулирования экономики. В своем выступлении Чжэн отмечал, что фундамент для устойчивого восстановления нельзя считать прочным, а внешняя среда «становится все более сложной и полна неопределенностей». В частности, внутренний спрос по-прежнему остается ниже желаемого, некоторые предприятия испытывают трудности в работе.