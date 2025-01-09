Решетников назвал понятным для людей план по достижению национальных целей РФ

Сообщение о том, что правительство РФ завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., появилось на сайте кабмина 9 января. Утвержденный Мишустиным документ соединяет в себе майский указ президента России Владимира Путина о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии. Реализация плана должна обеспечить устойчивый рост экономики, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни. Персональную ответственность за его исполнение будут нести профильные вице-премьеры.