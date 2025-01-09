Решетников назвал понятным для людей план по достижению национальных целей РФ
Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, расписан подробно и доходчиво, он позволит увидеть общую траекторию движения страны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«В нем [в плане] понятным для людей языком прописано: что и когда правительство делает для достижения наццелей, какие инструменты задействуются и кто за это ответственен. Это позволяет видеть общую траекторию социально-экономического и научно-технологического развития страны», – сказал Решетников.
Министр напомнил, что план позволит скоординировать деятельность органов власти всех уровней, госкомпаний, регионов. По каждому году пошагово разбиты все действия, установлены и дополнительные индикаторы: например, для динамики инвестиций – отраслевая разбивка. Где возможно – включен региональный разрез, отметил Решетников.
Мониторить исполнение единого плана позволит его цифровая версия. Она поможет постоянно «держать руку на пульсе», а также анализировать риски и обратную связь от граждан, добавил глава Минэкономразвития.
Сообщение о том, что правительство РФ завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., появилось на сайте кабмина 9 января. Утвержденный Мишустиным документ соединяет в себе майский указ президента России Владимира Путина о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии. Реализация плана должна обеспечить устойчивый рост экономики, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни. Персональную ответственность за его исполнение будут нести профильные вице-премьеры.