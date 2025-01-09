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Решетников назвал понятным для людей план по достижению национальных целей РФ

Ведомости

Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., который утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, расписан подробно и доходчиво, он позволит увидеть общую траекторию движения страны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В нем [в плане] понятным для людей языком прописано: что и когда правительство делает для достижения наццелей, какие инструменты задействуются и кто за это ответственен. Это позволяет видеть общую траекторию социально-экономического и научно-технологического развития страны», – сказал Решетников.

Министр напомнил, что план позволит скоординировать деятельность органов власти всех уровней, госкомпаний, регионов. По каждому году пошагово разбиты все действия, установлены и дополнительные индикаторы: например, для динамики инвестиций – отраслевая разбивка. Где возможно – включен региональный разрез, отметил Решетников.

Мониторить исполнение единого плана позволит его цифровая версия. Она поможет постоянно «держать руку на пульсе», а также анализировать риски и обратную связь от граждан, добавил глава Минэкономразвития.

Сообщение о том, что правительство РФ завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., появилось на сайте кабмина 9 января. Утвержденный Мишустиным документ соединяет в себе майский указ президента России Владимира Путина о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии. Реализация плана должна обеспечить устойчивый рост экономики, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни. Персональную ответственность за его исполнение будут нести профильные вице-премьеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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