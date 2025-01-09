Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

План станет главным ориентиром для работы государственных органов, в том числе институтов развития и госкомпаний. Утвержденный план соединяет в себе указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов и более 40 государственных программ. В ходе реализации плана будет сделан акцент на выход экономики России на устойчивую траекторию, а также увеличение доходов граждан и повышение рождаемости.