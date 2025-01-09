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Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

Ведомости

Правительство РФ завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., сообщается на официальном сайте правительства.

План станет главным ориентиром для работы государственных органов, в том числе институтов развития и госкомпаний. Утвержденный план соединяет в себе указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов и более 40 государственных программ. В ходе реализации плана будет сделан акцент на выход экономики России на устойчивую траекторию, а также увеличение доходов граждан и повышение рождаемости.

Ответственность за соответствие плану будут нести профильные вице-премьеры.

6 января Мишустин утвердил стратегию пространственного развития РФ до 2030 г. Главными задачами обозначены формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населенных пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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