Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Правительство РФ завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., сообщается на официальном сайте правительства.
План станет главным ориентиром для работы государственных органов, в том числе институтов развития и госкомпаний. Утвержденный план соединяет в себе указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов и более 40 государственных программ. В ходе реализации плана будет сделан акцент на выход экономики России на устойчивую траекторию, а также увеличение доходов граждан и повышение рождаемости.
Ответственность за соответствие плану будут нести профильные вице-премьеры.
6 января Мишустин утвердил стратегию пространственного развития РФ до 2030 г. Главными задачами обозначены формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населенных пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны.