Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Путин: объем валового регионального продукта в Крыму вырос в 3,7 раза за 10 лет

Ведомости

Рост валового регионального продукта (ВРП) в Крыму составил 3,7 раза за 10 лет – с 2014 по 2023 г., сообщил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В свою очередь ВРП Севастополя вырос в 8,7 раза.

«Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 г. в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза», – рассказал президент.

Путин отметил эффективность работы механизма свободной экономической зоны. Объем привлеченных инвестиций позволит ожидать дальнейшего роста собственных доходов регионов.

Президент России на совещании также рассказал о том, что свыше 316 млрд руб. предусмотрено в федеральном бюджете на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в 2025–2027 гг. Планируется завершить работы на 230 объектах капитального строительства.

Общий объем финансирования полуострова и города составляет 1,5 трлн руб. с 2015 по 2027 г.

«В ходе реализации госпрограммы уже многое сделано. Среди важных объектов это инженерные сети, тоннельный водовод к южному берегу Крыма, полигоны для рекультивации отходов, новые автотрассы. В том числе по маршруту Симферополь – Евпатория и первый этап юго-восточного обхода Симферополя. И это сделано только за прошлый год», – рассказал президент.

В 2024 г. в Крыму реализовывались 13 национальных проектов на общую сумму около 16 млрд руб., сообщал председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных