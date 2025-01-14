Путин: объем валового регионального продукта в Крыму вырос в 3,7 раза за 10 лет
Рост валового регионального продукта (ВРП) в Крыму составил 3,7 раза за 10 лет – с 2014 по 2023 г., сообщил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В свою очередь ВРП Севастополя вырос в 8,7 раза.
«Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 г. в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза», – рассказал президент.
Путин отметил эффективность работы механизма свободной экономической зоны. Объем привлеченных инвестиций позволит ожидать дальнейшего роста собственных доходов регионов.
Президент России на совещании также рассказал о том, что свыше 316 млрд руб. предусмотрено в федеральном бюджете на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в 2025–2027 гг. Планируется завершить работы на 230 объектах капитального строительства.
Общий объем финансирования полуострова и города составляет 1,5 трлн руб. с 2015 по 2027 г.
«В ходе реализации госпрограммы уже многое сделано. Среди важных объектов это инженерные сети, тоннельный водовод к южному берегу Крыма, полигоны для рекультивации отходов, новые автотрассы. В том числе по маршруту Симферополь – Евпатория и первый этап юго-восточного обхода Симферополя. И это сделано только за прошлый год», – рассказал президент.
В 2024 г. в Крыму реализовывались 13 национальных проектов на общую сумму около 16 млрд руб., сообщал председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.