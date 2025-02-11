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Bloomberg: на закупках газа летом ЕС может потерять до 3 млрд евро

Ведомости

Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам до 3 млрд евро при заполнении газохранилищ до целевого уровня в 90% предстоящим летом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Это потенциальные убытки для энергетических компаний, трейдеров и даже некоторых потребителей, которые запасают газ, таких как Vitol Group, Shell Plc и RWE AG», – указано в материале издания.

По информации Bloomberg, в настоящее время Европа не сталкивается с угрозой нехватки газа, однако существует обеспокоенность по поводу скорости заполнения хранилищ. Власти стран ЕС изучают различные варианты решения этой проблемы. Например, в Италии выдвигается предложение начать закачку газа в подземные хранилища (ПГХ) раньше обычного графика, а в Германии рассматривается возможность предоставления субсидий для этих целей.

Согласно правилам ЕС, правительства имеют право вмешиваться в ситуацию, если участники рынка не смогут своевременно пополнить свои запасы, и поручать специализированным организациям, находящимся под их контролем, закупку газа. Однако, как отмечают трейдеры, такое государственное вмешательство может привести к искажению цен на газ. Обязательные закупки могут вызвать усиление конкуренции за газ между членами ЕС, что уже наблюдалось в 2022 г.

10 февраля сообщалось, что цены на газ в Европе из-за похолодания достигли двухлетнего максимума. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 48,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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