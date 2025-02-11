Bloomberg: на закупках газа летом ЕС может потерять до 3 млрд евро

Согласно правилам ЕС, правительства имеют право вмешиваться в ситуацию, если участники рынка не смогут своевременно пополнить свои запасы, и поручать специализированным организациям, находящимся под их контролем, закупку газа. Однако, как отмечают трейдеры, такое государственное вмешательство может привести к искажению цен на газ. Обязательные закупки могут вызвать усиление конкуренции за газ между членами ЕС, что уже наблюдалось в 2022 г.