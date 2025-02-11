Bloomberg: на закупках газа летом ЕС может потерять до 3 млрд евро
Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам до 3 млрд евро при заполнении газохранилищ до целевого уровня в 90% предстоящим летом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Это потенциальные убытки для энергетических компаний, трейдеров и даже некоторых потребителей, которые запасают газ, таких как Vitol Group, Shell Plc и RWE AG», – указано в материале издания.
По информации Bloomberg, в настоящее время Европа не сталкивается с угрозой нехватки газа, однако существует обеспокоенность по поводу скорости заполнения хранилищ. Власти стран ЕС изучают различные варианты решения этой проблемы. Например, в Италии выдвигается предложение начать закачку газа в подземные хранилища (ПГХ) раньше обычного графика, а в Германии рассматривается возможность предоставления субсидий для этих целей.
Согласно правилам ЕС, правительства имеют право вмешиваться в ситуацию, если участники рынка не смогут своевременно пополнить свои запасы, и поручать специализированным организациям, находящимся под их контролем, закупку газа. Однако, как отмечают трейдеры, такое государственное вмешательство может привести к искажению цен на газ. Обязательные закупки могут вызвать усиление конкуренции за газ между членами ЕС, что уже наблюдалось в 2022 г.
10 февраля сообщалось, что цены на газ в Европе из-за похолодания достигли двухлетнего максимума. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 48,5%.