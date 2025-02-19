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ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% годовых

Ведомости

Инфляционные ожидания россиян на 13 февраля снизились, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка. Опрос, проведенный с 3 по 13 февраля 2025 г. среди 2000 респондентов из 54 регионов, показал, что ожидаемая инфляция на ближайший год составляет 13,7%, что ниже показателя предыдущего месяца в 14%.

Несмотря на снижение ожидаемого уровня, наблюдаемый вырос с 16,4 до 16,5%. Исследование также выявило, что 64% респондентов не имеют сбережений, а 33% обладают финансовым запасом, способным поддержать их в случае потери основного дохода. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, составила 18,4% с ростом в 0,9% по отношению к предыдущему месяцу. При этом уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, значительно ниже – 13,6% (–1,8%).

Уровень ожидаемой инфляции также сильно отличается. Те, кто имеют сбережения, ожидают ее на уровне 11,3%, в обратном случае – 15,2%. 5 февраля ЦБ сообщил, что ожидания россиян относительно роста потребительских цен на ближайший год достигли отметки в 14% годовых в январе. На конец декабря 2024 г. этот показатель составлял 13,9%.

Эксперты подчеркивают, что у респондентов с накопленными средствами прогнозы почти не изменились, тогда как у граждан без сбережений ожидания заметно ухудшились.

Индекс потребительский настроений повысился. Оба его компонента – текущее состояние и ожидания участников опроса – продемонстрировали рост. Но доля респондентов, решающих откладывать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, незначительно сократилась и составила 51,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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