ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% годовых

Несмотря на снижение ожидаемого уровня, наблюдаемый вырос с 16,4 до 16,5%. Исследование также выявило, что 64% респондентов не имеют сбережений, а 33% обладают финансовым запасом, способным поддержать их в случае потери основного дохода. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, составила 18,4% с ростом в 0,9% по отношению к предыдущему месяцу. При этом уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, значительно ниже – 13,6% (–1,8%).